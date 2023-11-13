В Косшы построят уникальный центр досуга
После социальный объект стоимостью 9,6 млрд. тенге будет безвозмездно передан государству.
Старт началу строительства дал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, в своем приветственном слове он подчеркнул актуальность данного социально значимого объекта.
"Сегодня нашей задачей является преобразование спального пристоличного района в динамично развивающийся современный город. Будущий общественный культурно-спортивный центр, который будет построен нашими инвесторами, станет местом притяжения для жителей города Косшы и гостей столицы. Отмечу, что сегодня в городе нет объектов организации культуры и досуга. Этот проект также примечателен тем, что учитывает интересы разных поколений жителей. Также я также выражаю благодарность Фонду Булата Утемуратова за социальную ответственность бизнеса перед жителями Акмолинской области".Марат Ахметжанов
"Одной из главных задач фонда является улучшение условий жизни казахстанцев благодаря инновационным проектам. Таким будет и комьюнити центр в Косшы, первый такого рода в Казахстане, где горожане будут качественно проводить свободное время. Мы с большой тщательностью подошли к дизайну, подбору материалов и наполнению центра с учетом потребностей населения города и лучших мировых практик", – отметил генеральный директор группы компаний "Верный капитал" Ерлан Оспанов.
Многофункциональный комплекс будет состоять из нескольких блоков – спортивного, культурно-досугового и образовательного. Туда войдут кинозал на 233 человека, лекционный зал на 300 человек, конференц-залы, студии, читальный зал библиотеки, выставочные залы, спортивный зал с трибунами, залы для хореографии, библиотека, арт-студия, два зимних сада, кулинарные студии, кабинеты робототехники, специализированные комнаты для обучения, дошкольный образовательный центр, кафе.
Комьюнити центр станет вторым социальным объектом, подаренным фондом Булата Утемуратова, городу Косшы. В сентябре этого года открылась общеобразовательная школа на 1500 мест, первая в Казахстане, построенная по стандартам "Комфортная школа".