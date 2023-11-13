В Косшы построят уникальный центр досуга

В городе Косшы состоялась церемония закладки камня под строительство общественного культурно-спортивного центра вместимостью более 1000 человек и площадью 8500 кв м. Окончание строительства ожидается в марте 2025 года.

После социальный объект стоимостью 9,6 млрд. тенге будет безвозмездно передан государству.

Старт началу строительства дал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, в своем приветственном слове он подчеркнул актуальность данного социально значимого объекта.

"Сегодня нашей задачей является преобразование спального пристоличного района в динамично развивающийся современный город. Будущий общественный культурно-спортивный центр, который будет построен нашими инвесторами, станет местом притяжения для жителей города Косшы и гостей столицы. Отмечу, что сегодня в городе нет объектов организации культуры и досуга. Этот проект также примечателен тем, что учитывает интересы разных поколений жителей. Также я также выражаю благодарность Фонду Булата Утемуратова за социальную ответственность бизнеса перед жителями Акмолинской области". Марат Ахметжанов

"Одной из главных задач фонда является улучшение условий жизни казахстанцев благодаря инновационным проектам. Таким будет и комьюнити центр в Косшы, первый такого рода в Казахстане, где горожане будут качественно проводить свободное время. Мы с большой тщательностью подошли к дизайну, подбору материалов и наполнению центра с учетом потребностей населения города и лучших мировых практик", – отметил генеральный директор группы компаний "Верный капитал" Ерлан Оспанов.

Многофункциональный комплекс будет состоять из нескольких блоков – спортивного, культурно-досугового и образовательного. Туда войдут кинозал на 233 человека, лекционный зал на 300 человек, конференц-залы, студии, читальный зал библиотеки, выставочные залы, спортивный зал с трибунами, залы для хореографии, библиотека, арт-студия, два зимних сада, кулинарные студии, кабинеты робототехники, специализированные комнаты для обучения, дошкольный образовательный центр, кафе.

Комьюнити центр станет вторым социальным объектом, подаренным фондом Булата Утемуратова, городу Косшы. В сентябре этого года открылась общеобразовательная школа на 1500 мест, первая в Казахстане, построенная по стандартам "Комфортная школа".