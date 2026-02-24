#Референдум-2026
Происшествия

Грузовик вспыхнул в Косшы

грузовик загорелся в Косшы, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 20:40 Фото: пресс-служба МЧС РК
24 февраля в городе Косшы загорелся грузовой автомобиль. Площадь пожара составила 3 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание оперативно потушили.

"Жертв и пострадавших нет. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101, 112!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб при пожаре в колледже Костанайской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
