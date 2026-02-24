Грузовик вспыхнул в Косшы
Фото: пресс-служба МЧС РК
24 февраля в городе Косшы загорелся грузовой автомобиль. Площадь пожара составила 3 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание оперативно потушили.
"Жертв и пострадавших нет. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101, 112!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб при пожаре в колледже Костанайской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript