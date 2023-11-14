Спортсмены алматинского центра Демеу заняли первое место на республиканских соревнованиях по волейболу

Спортивная команда алматинского «Центра социальных услуг «Демеу» вернулась из Караганды с республиканского турнира по юнифайд-волейболу с победой.

Спортивная команда алматинского "Центра социальных услуг "Демеу" вернулась из Караганды с республиканского турнира по юнифайд-волейболу с победой.

Юнифайд-спорт – это особые соревнования, где за одну команду выступают атлеты (люди с особенностями развития) и партнеры (спортсмены без нарушений). Стоит отметить, что "Центр социальных услуг "Демеу" является медико-социальным учреждением для лиц старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями первой и второй групп. Проживающие там люди нуждаются в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара. В настоящее время в Центре проживает порядка 700 человек. Многие пациенты живут здесь годами, поэтому важно, чтобы их жизнь была насыщена интересными событиями, а также физическими активностями. Участие в спортивных соревнованиях не редкость для постояльцев центра. Многие из них являются членами команд по футболу, волейболу, шашкам и настольному теннису. И постоянно участвуют как в городских и в республиканских, так и в международных соревнованиях.

Фото: Центр социальных услуг "Демеу"

Фото: Центр социальных услуг "Демеу"

В команде "Демеу" по юнифайд-волейболу играли 4 получателя услуг "Центра социальных услуг "Демеу", самому старшему из которых 54 года, а младшему, капитану команды, – 30 лет. Всего турнире приняли участие 19 команд из разных регионов Казахстана (Уральск, Астана, Акмолинская область, Караганда, Майкудук, Жолымбет, Шантобе, Сарань).

Ранее другая команда центра по футболу заняла второе место в республиканском турнире по футболу в городе Павлодаре. А в 2020 году команда центра завоевала первое место в республиканском турнире по юнифайт-мини- футболу в рамках "Европейской недели футбола" в городе Каунасе в Латвии.

По словам директора центра Данипы Искаковой, спорт – это здоровье, сила, красота, общение. Поэтому в Центре ему уделяется особое место как среди сотрудников, так и среди получателей услуг.

"На территории Центра есть спортивный комплекс – футбольное, волейбольное, баскетбольное поля. Там мы проводим соревнования среди услугополучателей отделений и сотрудников. Занятия и тренировки проводятся на постоянной основе, поэтому я думаю, что наши получатели услуг заняли заслуженное первое место на Республиканском турнире по юнифайт-волейболу среди 19 команд. Хотелось бы еще добавить, что наши сотрудники активно участвуют на городских, республиканских соревнованиях, в том числе и в марафонах – "Алматы марафоны", а также в международном марафоне Astana half marafon 2023". Данипа Искакова

Байкенов Даулет – один из услугополучателей центра, проживающий там уже 2 года, рассказал, что поначалу, когда он только поступил, не знал, чем себя занять. Но потом он вовлекся в спортивную жизнь центра и теперь не представляет своей жизни без игры.

"В первые недели жизни в центре я наблюдал, как другие играют в футбол и волейбол. Меня увлек командный дух игроков и потихоньку я втянулся. Практически все свое свободное время с удовольствием посвящаю спорту. Я очень обрадовался, когда сначала меня взяли в основной состав волейбольной команды, а в этом году уже избрали ее капитаном. И, как только мы узнали про намечающиеся соревнования в Караганде, стали усиленно тренироваться, что помогло нам занять первое место. Благодаря спорту у меня много друзей в разных регионах Казахстана",– рассказал постоялец центра.