#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
469.59
536.22
5.96
Спорт

Казахстан с победы начал борьбу за титул чемпиона Центральной Азии по волейболу

волейбол, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 18:15 Фото: olympic.kz
Мужская команда Казахстана по волейболу с победы стартовала на Открытом чемпионате Центральной Азии в Исламабаде (Пакистан), сообщает Zakon.kz.

В первом матче наши волейболисты оказались сильнее Непала. Встреча завершилась со счетом 3:2 (25:19, 25:21, 35:34, 19:25, 15:9).

Завтра, 23 июля 2026 года, Казахстан сыграет против Узбекистана. Также нашими соперниками по ходу турнира будут Шри-Ланка, Пакистан, Бангладеш.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Казахстана одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанцы пробились в 1/4 финала чемпионата Азии по пляжному волейболу
03:57, 09 ноября 2024
Казахстанцы пробились в 1/4 финала чемпионата Азии по пляжному волейболу
Пляжный волейбол Бронза Кубок Азии
17:31, 11 сентября 2023
Сборная Казахстана завоевала "бронзу" Кубка Азии по волейболу
Волейбол Чемпионат Азии-2023
17:02, 31 августа 2023
Казахстанки стартовали с двух побед на Чемпионате Азии-2023 по волейболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
18:39, Сегодня
Чемпион Almaty Open Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
18:11, Сегодня
"Ордабасы" везёт на матч КПЛ с "Кайратом" 11 автобусов с фанатами
Джош Хокит
17:53, Сегодня
"Как Алекс Перейра оказался на четвёртой строчке": Хокит проехался по рейтингу UFC
Камилла Рахимова
17:44, Сегодня
Три теннисистки из России сыграют за Узбекистан на US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: