Казахстан с победы начал борьбу за титул чемпиона Центральной Азии по волейболу

Фото: olympic.kz

Мужская команда Казахстана по волейболу с победы стартовала на Открытом чемпионате Центральной Азии в Исламабаде (Пакистан), сообщает Zakon.kz.

В первом матче наши волейболисты оказались сильнее Непала. Встреча завершилась со счетом 3:2 (25:19, 25:21, 35:34, 19:25, 15:9). Завтра, 23 июля 2026 года, Казахстан сыграет против Узбекистана. Также нашими соперниками по ходу турнира будут Шри-Ланка, Пакистан, Бангладеш. Ранее сообщалось, что вратарь сборной Казахстана одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов.

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