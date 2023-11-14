Марк Цукерберг рассказал, как познакомился с женой

Американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп Марк Цукерберг 14 ноября 2023 года опубликовал архивную фотографию с женой Присциллой Чан, сообщает Zakon.kz.

Под постом он рассказал, как познакомился со своей супругой.

"20 лет прошло с нашего первого свидания. Мы познакомились на прощальной вечеринке, которую мои друзья устроили в честь меня в колледже, когда думали, что меня вот-вот выгонят из школы. Я пригласил ее на свидание, но сказал, что нам скоро нужно будет куда-нибудь сходить, так как у меня, возможно, осталось всего несколько дней. Позже я завел Facebook, мы поженились, и теперь у нас три замечательные девочки. Какая дикая поездка", – написал Марк Цукерберг.

Архивным снимком поделилась и сама Присцилла Чан.

"20 лет прошло с нашего первого свидания. Он все еще заставляет меня постоянно смеяться, и у нас никогда не бывает коротких диких приключений. А теперь у нас три маленьких леди!" – написала жена Марка Цукерберга.

Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан 19 мая 2012 года. В декабре 2015 года у пары родилась дочь Максима Чан (Макс), в августе 2017 года – дочь Августа, в марте 2023 года – Аурелия Чан Цукерберг.

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В начале ноября 2023 года сообщалось, что миллиардер Марк Цукерберг был срочно госпитализирован. Он порвал крестообразную связку и был прооперирован. Подробности по ссылке выше.