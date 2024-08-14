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Марк Цукерберг установил скульптуру жены у себя дома

Марк Цукерберг сделал скульптуру жены, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 13:54 Фото: Instagram/priscillachan
Американский медиамагнат Марк Цукерберг установил скульптуру своей жены Присциллы Чан во дворе своего дома. Результатом соучредитель компании Meta поделился на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

"Возвращаем римскую традицию создания скульптур своей жены", – гласит подпись к посту Цукерберга.

Судя по всему, Чан пришелся по душе такой подарок от мужа. Она отметилась в комментариях, задав следующий вопрос: "Чем больше меня, тем лучше?".

Также 39-летняя филантроп в сторис разместила фото скульптуры с подписью "Вы не сможете пройти мимо!".

Марк Цукерберг установил скульптуру жены у себя дома, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 13:54

Фото: Instagram/stories/priscillachan

Скульптуру создал Даниэль Аршам – американский художник и скульптор, сооснователь и партнер дизайнерского бюро Snarkitecture.

Цукерберг и Чан поженились в 2012 году после десяти лет отношений. Они организовали скромную свадьбу в собственном доме в Калифорнии. На церемонии присутствовали всего около 100 человек, которые даже не знали, что будут приглашены на свадьбу. Пара воспитывает троих дочерей.

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