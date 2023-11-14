Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил двух командующих войсками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, распоряжениями главы государства 14 ноября 2023 года:

Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования "Юг", освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Восток";

назначен командующим войсками регионального командования "Юг", освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Восток"; Маралов Женис Мухамедкалиевич назначен командующим войсками регионального командования "Восток".

Куанышбек Уштаев родился в 1976 году в Жамбылской области. Окончил Алматинское высшее военное училище в 1997 году Национальный университет обороны в 2009 году, Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2018 году.

Фото: gov.kz

Служил на различных должностях в войсковой части 25717. В разное время командовал мотострелковым батальоном, десантно-штурмовым батальоном, войсковой частью 42062. С 2009 года был начальником штаба – первым заместителем командира в/ч 61993, с 2010 года командиром войсковой части 12740, с 2011 года командиром войсковой части 85395. С 2015 года – заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего войсками РгК "Юг". С 2018 года начальник штаба – первый заместитель командующего войсками регионального командования "Восток". С 2022 года был командующим войсками регионального командования "Восток".

Также распоряжением президента Кучекбаев Мереке Матимович освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг".







Фото: gov.kz

Генерал-майор Мереке Кучекбаев родился в 1976 году, окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1997), Национальный университет обороны (2007), Военную академию Генштаба ВС РФ (2017). Служил командиром танкового взвода, танковой роты, начальником штаба – заместителем командира танкового батальона, командиром батальона. В разное время командовал четырьмя войсковыми частями. Также занимал следующие должности:

