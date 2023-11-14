Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев назначил двух командующих войсками

Токаев назначил двух командующих войсками Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил двух командующих войсками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, распоряжениями главы государства 14 ноября 2023 года:

  • Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования "Юг", освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Восток";
  • Маралов Женис Мухамедкалиевич назначен командующим войсками регионального командования "Восток".

Куанышбек Уштаев родился в 1976 году в Жамбылской области. Окончил Алматинское высшее военное училище в 1997 году Национальный университет обороны в 2009 году, Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2018 году.

Куанышбек Уштаев

Фото: gov.kz

Служил на различных должностях в войсковой части 25717. В разное время командовал мотострелковым батальоном, десантно-штурмовым батальоном, войсковой частью 42062. С 2009 года был начальником штаба – первым заместителем командира в/ч 61993, с 2010 года командиром войсковой части 12740, с 2011 года командиром войсковой части 85395. С 2015 года – заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего войсками РгК "Юг". С 2018 года начальник штаба – первый заместитель командующего войсками регионального командования "Восток". С 2022 года был командующим войсками регионального командования "Восток".

Также распоряжением президента Кучекбаев Мереке Матимович освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг".

Кучекбаев Мереке Матимович

Фото: gov.kz

Генерал-майор Мереке Кучекбаев родился в 1976 году, окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1997), Национальный университет обороны (2007), Военную академию Генштаба ВС РФ (2017). Служил командиром танкового взвода, танковой роты, начальником штаба – заместителем командира танкового батальона, командиром батальона. В разное время командовал четырьмя войсковыми частями. Также занимал следующие должности:

  • заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего войсками регионального командования "Юг" (2013-2017);
  • заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (2017);
  • начальник штаба – первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (2017-2020);
  • командующий войсками Регионального командования "Астана" (2020-2021);
  • командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан (2021-2022);
  • командующий войсками регионального командования "Юг" (2022-2023).

Читайте также

Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области
Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области
В Акмолинской области появится еще 9 крупных пристоличных туристических объектов
В Акмолинской области появится еще 9 крупных пристоличных туристических объектов
В Актюбинской области запустят льготную жилищную программу для работников завода ферросплавов
В Актюбинской области запустят льготную жилищную программу для работников завода ферросплавов
Никита Дробны
МО РК Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления