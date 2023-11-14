Токаев назначил двух командующих войсками
Как сообщается на сайте Акорды, распоряжениями главы государства 14 ноября 2023 года:
- Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования "Юг", освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Восток";
- Маралов Женис Мухамедкалиевич назначен командующим войсками регионального командования "Восток".
Куанышбек Уштаев родился в 1976 году в Жамбылской области. Окончил Алматинское высшее военное училище в 1997 году Национальный университет обороны в 2009 году, Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2018 году.
Фото: gov.kz
Служил на различных должностях в войсковой части 25717. В разное время командовал мотострелковым батальоном, десантно-штурмовым батальоном, войсковой частью 42062. С 2009 года был начальником штаба – первым заместителем командира в/ч 61993, с 2010 года командиром войсковой части 12740, с 2011 года командиром войсковой части 85395. С 2015 года – заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего войсками РгК "Юг". С 2018 года начальник штаба – первый заместитель командующего войсками регионального командования "Восток". С 2022 года был командующим войсками регионального командования "Восток".
Также распоряжением президента Кучекбаев Мереке Матимович освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг".
Фото: gov.kz
Генерал-майор Мереке Кучекбаев родился в 1976 году, окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1997), Национальный университет обороны (2007), Военную академию Генштаба ВС РФ (2017). Служил командиром танкового взвода, танковой роты, начальником штаба – заместителем командира танкового батальона, командиром батальона. В разное время командовал четырьмя войсковыми частями. Также занимал следующие должности:
- заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего войсками регионального командования "Юг" (2013-2017);
- заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (2017);
- начальник штаба – первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (2017-2020);
- командующий войсками Регионального командования "Астана" (2020-2021);
- командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан (2021-2022);
- командующий войсками регионального командования "Юг" (2022-2023).