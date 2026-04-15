Токаев назначил командующего войсками регионального командования "Запад"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил командующего войсками регионального командования "Запад". Им стал Нурлан Карибаев. Об этом стало известно из заявления Акорды, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован сегодня, 15 апреля 2026 года. "Распоряжением главы государства Карибаев Нурлан Серикбаевич назначен командующим войсками регионального командования "Запад", – сказано в официальной публикации. Стоит отметить, что ранее эту должность занимал Бауыржан Артыков. 30 марта Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о его освобождении.

