Ерлан Карин высказался о семейно-бытовом насилии

Укоренение принципов законности и порядка начинается с борьбы с такими крайне негативными явлениями, как вандализм, преступления против детей, семейно-бытовое насилие. Об этом заявил государственный советник РК Ерлан Карин, сообщает Zakon.kz.

Он назвал неравнодушие граждан первым и важнейшим барьером "против подобных правонарушений".

"Поэтому чрезвычайно важно сформировать в стране атмосферу максимальной нетерпимости к бескультурью, агрессии и преступности в любой форме. В обществе должна доминировать активная гражданская позиция, продвигаться базовые нормы гуманности, солидарности и взаимопомощи", – написал Ерлан Карин в Telegram.

Госсоветник напомнил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях часто поднимает вопросы безопасности и охраны прав детей, борьбы с семейно-бытовым насилием. В его речах прослеживается последовательная и принципиальная позиция. Президент считает, что надо жестко пресекать любые проявления бескультурья, вандализма и насилия, ужесточать наказание за преступления против личности, особенно женщин и детей.

"В Казахстане с 2020 года принимаются системные меры по борьбе с семейно-бытовым насилием. В рамках реализации инициатив Национального совета общественного доверия была укреплена штатная численность соответствующих подразделений полиции, введена специализация женщин-следователей по расследованию дел по семейно-бытовому насилию". Ерлан Карин

Согласно последним поправкам в законодательство, как отметил госсоветник, "подобные преступления теперь выявляются не только по заявлениям потерпевших, но и по показаниям свидетелей, соседей, записей видеокамер и так далее". Вдобавок, по его словам, "сейчас исключена возможность повторного примирения сторон".

"В целом, усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Конечно, есть альтернативная точка зрения. Некоторые считают, что дальнейшее ужесточение законодательства может привести к снижению выявляемости таких правонарушений. Но практика показывает, что именно неотвратимость и жесткость наказания служат наиболее действенными механизмами противодействия преступлениям". Ерлан Карин

При этом, как считает госсоветник, "надо понимать, что решение проблемы заключается не только в изменении законодательства, но и в обновлении морально-ценностных установок и моделей поведения граждан".

"Пока в обществе будет присутствовать снисходительное отношение к подобным деяниям, трудно ожидать эффекта от принимаемых государством мер. Таким образом, борьба с любыми проявлениями деструктивного поведения требует комплексного подхода". Ерлан Карин

Он подчеркнул, что "в общественной плоскости должны продвигаться принципы нетерпимости к преступлениям, а в государственной – жесткого соблюдения законности и порядка".

"Поэтому госорганам и общественникам следует выработать консолидированный подход для эффективного противодействия бескультурью и насилию". Ерлан Карин

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев встретился с главами силовых ведомств из-за ситуации в стране, а также дал поручения МВД по делу Куандыка Бишимбаева. Подробности по ссылке.