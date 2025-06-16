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Общество

Чего достиг Казахстан за год действия Закона о борьбе с семейно-бытовым насилием

государственный советник РК Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 12:54 Фото: akorda.kz
Государственный советник РК Ерлан Карин подвел итог года действия в стране Закона о борьбе с семейно-бытовым насилием, сообщает Zakon.kz.

16 июня 2024 года вступил в силу Закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, подписанный президентом 15 апреля 2024 года.

"Глава государства с самого начала своего президентства последовательно проводит политику, нацеленную на защиту прав женщин и детей. Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает, что бескомпромиссная борьба с бытовым насилием является его принципиальной позицией", – отметил Карин 16 июня 2025 года по этому поводу в своем Telegram-канале.

По его словам, благодаря принятию этого закона и реализуемым государством мерам в Казахстане сформировано одно из самых передовых законодательств и действенных систем защиты прав женщин и детей.

В итоге значительно снизилось количество фактов семейно-бытового насилия. Например, с начала текущего года поступило на 20,5% меньше сообщений о бытовом насилии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Также существенно снизилось количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений. Так, по итогам пяти месяцев этого года зафиксировано снижение регистрации особо тяжких на 44% и тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений – на 29%. Кроме того, по итогам пяти месяцев текущего года зафиксировано снижение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 21,3% и на 40,7% преступлений, связанных с педофилией", – указал госсоветник.

В целом, в результате принимаемых государством организационных и правовых мер за пять лет вдвое сократилось количество преступлений, посягающих на права женщин.

Далее Ерлан Карин указал на то, что ужесточение наказаний и создание механизмов профилактики принесли свои результаты:

1. Значительно повысилась выявляемость правонарушений семейно-бытового характера. Благодаря новому механизму, то есть без официальных заявлений, на основе данных региональных мобильных групп, сотрудников полиции, свидетелей, анализа социальных сетей и т.д. за январь-май выявлено более 19 тыс. таких случаев.

2. Повысилось количество выявленных фактов насилия, буллинга, сложного психоэмоционального состояния среди детей за счет размещения в школах страны QR-кода службы государственного Контакт-центра "111". За пять месяцев этого года от детей поступило более 86 тыс. смс-сообщений, из них более 2 тыс. детей обратились за помощью по причине насилия, буллинга и сложных отношений с одноклассниками, родителями и психоэмоционального состояния, в 28 случаях был предотвращен суицид. Также все больше граждан страны обращаются за помощью в службу "111". Так, за пять месяцев поступило 62 тыс. звонков от взрослых по социальным вопросам, безопасности детей, психологической помощи и по фактам семейно-бытового насилия.

3. Расширился охват оказания помощи семьям, женщинам и детям. На сегодняшний день открылось 20 Центров психологической поддержки, в 112 районах и городах страны функционируют Центры поддержки семьи. Только за первый квартал текущего года организована социальная, оказана психологическая, юридическая помощь 34 тыс. семей и гражданам, 2 тыс. семей находится на сопровождении.

4. Развивается новая форма профилактики – психологическая работа с агрессором. В этом году в отношении 52 дебоширов судами назначено обязательное прохождение в органах здравоохранения психологической помощи.

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Айсулу Омарова
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