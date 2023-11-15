Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название

Подготовлен проект Указа президента Казахстана "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

"Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения. Присвоить новому образованному городу в Алматинской области наименование "Алатау", – говорится в документе.

Правительству РК поручается принять необходимые меры из указа.



Проект указа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 ноября.

Населенный пункт находится примерно в 47 км к северу от центра города Алматы. В настоящее время в селе проживает около 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Специальная экономическая зона "G4 City" в Алматинской области получит название "Alatau" и также увеличится ее площадь.