Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте строят 100 многоквартирных жилых домов за счет бюджета

В Шымкенте строят 100 многоквартирных жилых дома за счет бюджета Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В Шымкенте до конца года молодым людям будет предоставлено 900 арендных квартир. Кроме того, социально уязвимым слоям населения будет предоставлено 505 арендных квартир.

По данным Управления строительства акимата города Шымкента, с этого года вводится практика приобретения готовых квартир на бюджетные средства для их передачи в аренду гражданам, стоящим в очереди на жилье. Такое решение было принято в связи с увеличением количества обращений населения в связи с качеством жилья, построенного по заказу государства. На данный момент в Шымкенте было приобретено 450 квартир для работающих молодых людей и 363 квартиры для социально уязвимых слоев населения. Остальные квартиры будут выкуплены до конца года.

В Шымкенте строят 100 многоквартирных жилых дома за счет бюджета

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Кроме того, в Шымкенте в текущем году за счет государственного бюджета ведется строительство 100 жилых домов на 4306 квартир. Из них 8 – арендное жилье, остальные 92 – кредитное. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 36 жилых домов на 1816 квартир общей площадью 136,7 тысячи квадратных метров. В том числе на сегодняшний день сданы в эксплуатацию 10 жилых домов на 540 квартир общей площадью 41,5 тысяч квадратных метров. Строительство еще 26 многоэтажек будет завершено до конца года.

Читайте также

Казахстан бытовое насилие
Запретить бытовым насильникам работать в органах и лишить их права на оружие предлагает депутат
Нацфонд детям: Токаев подписал закон
Нацфонд детям: Токаев подписал закон
Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец
Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец
Редакция Zakon.kz
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления