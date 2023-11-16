В Шымкенте строят 100 многоквартирных жилых домов за счет бюджета

В Шымкенте до конца года молодым людям будет предоставлено 900 арендных квартир. Кроме того, социально уязвимым слоям населения будет предоставлено 505 арендных квартир.

По данным Управления строительства акимата города Шымкента, с этого года вводится практика приобретения готовых квартир на бюджетные средства для их передачи в аренду гражданам, стоящим в очереди на жилье. Такое решение было принято в связи с увеличением количества обращений населения в связи с качеством жилья, построенного по заказу государства. На данный момент в Шымкенте было приобретено 450 квартир для работающих молодых людей и 363 квартиры для социально уязвимых слоев населения. Остальные квартиры будут выкуплены до конца года.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Кроме того, в Шымкенте в текущем году за счет государственного бюджета ведется строительство 100 жилых домов на 4306 квартир. Из них 8 – арендное жилье, остальные 92 – кредитное. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 36 жилых домов на 1816 квартир общей площадью 136,7 тысячи квадратных метров. В том числе на сегодняшний день сданы в эксплуатацию 10 жилых домов на 540 квартир общей площадью 41,5 тысяч квадратных метров. Строительство еще 26 многоэтажек будет завершено до конца года.