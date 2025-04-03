1500 квартир и 36 домов: кто еще получит жилье в Алматинской области

В Балхашском и Илийском районах Алматинской области состоялась торжественная передача ключей от новых квартир. В числе новоселов – многодетные семьи, сироты и представители социально уязвимых слоев населения.

В селе Баканас Балхашского района построены шесть жилых домов на 24 квартиры. Проект реализован в рамках государственной жилищной программы, на его финансирование направлено 638,4 млн тенге.

Фото: акимат Алматинской области

На церемонии вручения ключей присутствовали представители местных исполнительных органов, строительных компаний и жители. Граждане выразили благодарность за предоставленное жилье, отметив важность поддержки государства в решении жилищных вопросов.

Фото: акимат Алматинской области

В этот же день ключи от новых квартир получили жители села Отеген батыр Илийского района. В рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы здесь было предоставлено десять квартир для очередников.

Фото: акимат Алматинской области

По данным акимата Илийского района, в очереди на получение жилья состоят 5 443 человека, среди которых 1 878 многодетных семей, 1 993 представителя социально уязвимых слоев населения, 807 детей-сирот и 765 работников бюджетной сферы. Власти заверили, что работа по обеспечению жильем будет продолжена.

Фото: акимат Алматинской области

За последние два года в Алматинской области приобретено более 1 500 квартир и построено 36 арендных жилых домов. До конца текущего года запланировано приобретение еще 369 квартир, а также ввод в эксплуатацию 28 кредитных многоэтажных домов.



"Жилье – это основа стабильности и благополучия. Работа в данном направлении будет продолжена", – отметили в акимате.