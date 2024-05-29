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Подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из России

Подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из России, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 09:00 Фото: Telegram/GenPr
Сегодня, 29 мая 2024 года, сотрудниками Генеральной прокуратуры из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за убийство, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, в январе 2023 года в Шымкенте он в составе группы лиц по предварительному сговору совершил убийство.

"Подельники подозреваемого осуждены к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также сказано, что в декабре 2023 года его задержали на территории России.

"По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого в Казахстан".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

В пресс-службе подчеркнули:

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы".

24 мая 2024 года стало известно о другой экстрадиции. Тогда Украина выдала Казахстану подозреваемого в крупном мошенничестве. С 2017 по 2019 год подозреваемый под предлогом предоставления квартир в строящемся доме в Алматы обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге.

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Россия Генеральная прокуратура РК Казахстан 2024 год Убийство Экстрадиция Убийство Экстрадиция
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