Акмолинский педагог занял почетное 2 место на республиканском конкурсе

Учитель казахского языка и литературы школы-гимназии № 1 города Кокшетау Біржан Қайыр защитил честь Акмолинской области в республиканском конкурсе именуемом "Грамотная реклама – честь языка".

Масштабный конкурс организован министерством науки и высшего образования и комитетом языковой политики, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Целью данного конкурса является обеспечение широкого использования государственного языка как важнейшего фактора коммуникаций народа Казахстана, поддержка и поощрение граждан, которые участвуют в контроле за выполнением требований закона "О государственном языке" в стране. Также, в рамках конкурса координируется работа в этом направлении.

"Государственный язык – важный фактор, объединяющий всех казахстанцев. Поэтому каждый гражданин страны должен изучать казахский язык и соблюдать требования законодательства при оформлении данных и визуальной информации во всех сферах". Победитель конкурса Біржан Қайыр

Представители малого и среднего бизнеса и частные лица из 14 регионов страны приняли участие в республиканском конкурсе, выявили ошибки и нарушения в визуальной информации в регионах согласно условиям конкурса и представили свои работы, направленные на их исправление.

Біржан Болатұлы из Кокшетау представил около 100 работ и стал лауреатом премии.

Стоит отметить, что Біржан Қайыр – популярный языковой меценат, пропагандирующий способы грамотного оформления рекламного текста на государственном языке.

Обладателям призовых мест оргкомитета были вручены специальные дипломы и денежные призы.