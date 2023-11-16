Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Акмолинский педагог занял почетное 2 место на республиканском конкурсе

Акмолинский педагог занял почетное 2 место на республиканском конкурсе Фото : пресс-служба МНВО РК
Учитель казахского языка и литературы школы-гимназии № 1 города Кокшетау Біржан Қайыр защитил честь Акмолинской области в республиканском конкурсе именуемом "Грамотная реклама – честь языка".

Масштабный конкурс организован министерством науки и высшего образования и комитетом языковой политики, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Целью данного конкурса является обеспечение широкого использования государственного языка как важнейшего фактора коммуникаций народа Казахстана, поддержка и поощрение граждан, которые участвуют в контроле за выполнением требований закона "О государственном языке" в стране. Также, в рамках конкурса координируется работа в этом направлении.

"Государственный язык – важный фактор, объединяющий всех казахстанцев. Поэтому каждый гражданин страны должен изучать казахский язык и соблюдать требования законодательства при оформлении данных и визуальной информации во всех сферах".Победитель конкурса Біржан Қайыр

Представители малого и среднего бизнеса и частные лица из 14 регионов страны приняли участие в республиканском конкурсе, выявили ошибки и нарушения в визуальной информации в регионах согласно условиям конкурса и представили свои работы, направленные на их исправление.

Біржан Болатұлы из Кокшетау представил около 100 работ и стал лауреатом премии.

Стоит отметить, что Біржан Қайыр – популярный языковой меценат, пропагандирующий способы грамотного оформления рекламного текста на государственном языке.

Обладателям призовых мест оргкомитета были вручены специальные дипломы и денежные призы.

Читайте также

В Кокшетау введено более 200 тысяч квадратных метров жилья
В Кокшетау введено более 200 тысяч квадратных метров жилья
Токаев назначил замглавы МВД
Токаев назначил замглавы МВД
Атлетов Азиатских Параигр чествовали в СКО
Атлетов Азиатских Параигр чествовали в СКО
Редакция Zakon.kz
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления