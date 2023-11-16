Как изменился порядок маркировки алкогольной продукции в Казахстане

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК заявили о том, что в Казахстане внесены изменения по наклеиванию учетно-контрольной марки на жестяную тару слабоградусного ликероводочного изделия с крепостью менее 12%, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" допускается оборот слабоградусного ликероводочного изделия с крепостью менее двенадцати процентов в жестяной таре. Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 172 Налогового кодекса алкогольная продукция за исключением вина наливом и пивоваренной продукции, подлежит маркировке учетно-контрольными марками.



"Для жестяной тары (металлических банок) требование о наклеивании учетно-контрольных марок на крышку тару невыполнимо, поскольку при вскрытии потребительской тары невозможно соблюдать требование о нарушении целостности учетно-контрольной марки. Такие требования устанавливались в целях исключения повторного использования учетно-контрольной марки". Пресс-служба КГД МФ РК

Поэтому в правила внесли изменение – исключили требования по наклеиванию учетно-контрольной марки на крышке жестяной тары. Отмечается, что на жестяную тару марка приклеивается на боковую поверхность и должна обеспечивать ее идентификацию и считывание штрих-кодовой информации считывающим устройством.

Изменения были внесены 14 ноября 2023 года и вступают в силу по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее, в июле, сообщалось, какие товары будут подлежать обязательной маркировке.