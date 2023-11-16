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В каких регионах Казахстана на пятницу объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В 9 областях страны на 17 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на востоке области 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. В Атырау ожидается временами сильный дождь. Ночью и утром туман.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау утром ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман.

Ночью на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области, днем на севере, востоке области ожидается гололед. На западе, юге области ожидается туман.

Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью и утром на западе, севере области ожидается гололед. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается ветер юго-восточный, южный 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

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