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Проблему с ценами на питание в детсадах решила прокуратура Улытауской области

6,5 тысячи казахстанцев переплачивали за питание в детских садах Фото: pixabay
Сотрудниками прокуратуры Улытауской области выявлены факты завышения стоимости питания в детских садах, сообщает Zakon.kz.

Прокурорами установлено, что в 2023 году акиматом Улытауской области утвержден необоснованно завышенный размер родительской платы в детских садах Жезказгана и Сатпаева, а также Жанааркинского района.

"При установлении размера родительской платы (на одного ребенка за питание в месяц) акиматом в расчет взяты розничные цены на продукты питания, тогда как их оптовая стоимость в среднем составляла на 15-20% дешевле", – говорится в сообщении.

По акту надзора прокуратуры нарушенные права 6,5 тыс. родителей восстановлены, размер родительской платы снижен на 1 тыс. тенге (изменено постановление акимата области) и виновные должностные лица привлечены к ответственности.

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