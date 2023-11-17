В Алматы дети Центра социальных услуг "Аяла" победили в турнире по настольному теннису

Призовые места на городском турнире "Спешиал Олимпикс" по настольному теннису заняли постояльцы Центра социальных услуг "Аяла" – юные спортсмены с ограниченными возможностями. Среди них Самохвалов Моисей, Кисамедин Дана и Толстухин Захар.

Данный центр находится в ведомстве Управления занятости и социальных программ города Алматы и оказывает специальные социальные услуги в условиях дневного пребывания и на дому. Среди 240 услугополучателей есть как дети с инвалидностью (психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата от 1,5 до 18 лет), так и совершеннолетние граждане с психоневрологическими заболеваниями.





Чтобы вовлечь их в спорт, помочь в социализации и интеграции в общество, и проводятся такие соревнования. Это делается на основе меморандума о взаимном сотрудничестве между КГУ "Центр социальных услуг Аяла", Управлением занятости и социальных программ города Алматы и спортивной организацией для людей с ограниченными ментальными возможностями – ОО "Спешиал Олимпикс Казахстан".





В турнире "Спешиал Олимпикс" участвовали 6 команд. Помимо команды центра "Аяла", были три команды из коррекционной школы-интерната №7 для детей с интеллектуальными нарушениями развития и команды Центра "Алатау" и Центра "Сенім". Возраст участников варьировался от 14 до 35 лет.





По словам директора центра Нургайым Дуйсенбаевой, спорт – это укрепление здоровья, улучшение физического состояния организма. Кроме этого у многих получателей услуг наблюдаются улучшения ментального здоровья.





"Участие в соревнованиях положительно влияет на снижение тревожности, также умеренные регулярные физические нагрузки улучшают концентрацию. А улучшение кровотока положительно влияет на работу головного мозга. Участвуя в командных играх, ребенок обретает навыки, важные в повседневной жизни, а также положительно влияющие на здоровье и психологическое состояние. Во время спортивных состязаний у детей укрепляются мышцы, закаливаются суставы, связки и сухожилия. Такие соревнования помогают детям развивать эмпатию и умение сопереживать, уважительно относиться к своим соперникам. Дети учатся работать в команде, быть упорными и настойчивыми. Выступления на соревнованиях помогают научиться концентрироваться, справляться с волнением. На самом деле физическая активность улучшает когнитивные способности, снижает риски большого количества заболеваний, улучшает сон и настроение, а также поднимает самооценку". Нургайым Дуйсенбаева





Она отметила, что воспитанники центра не раз выезжали на соревнования по плаванию, боулингу в разные города по республике. К примеру, летом ездили в город Актобе на соревнование по плаванию, а также в Шымкент на соревнования по боулингу и оба раза заняли призовые места.

"Не так давно наши получатели услуг приняли участие в городском турнире по плаванию алматинского спортивного клуба "Для людей с ограниченными возможностями" при Управлении спорта города Алматы, приуроченном ко Дню Республики. А также многократно участвовали в городских турнирах по бадминтону и в международном турнире по мини-футболу Senicup, где наша команда заняла третье место". Нургайым Дуйсенбаева

По мнению одного из участников соревнований Андрея Снегирева, который посещает центр с 2011 года, любое действие дает уверенность и смелость.





"Если каждый будет заниматься физкультурой, будет иметь какое-то спортивное увлечение, тогда все мы можем достичь успеха. Если найти себя в спорте, участвовать в соревнованиях, то и в жизни все будет даваться проще. Но не надо переживать о результате. Лично для меня главное – участие", – сказал он.





Стоит отметить, что для большего погружения детей с ограниченными возможностями в спортивную жизнь на сегодняшний день Центр социальных услуг "Аяла" заключил Меморандум о сотрудничестве со Специализированной школой-интернатом-колледжем для одаренных детей в спорте. На ее базе дети центра посещают каток и футбольное поле, где еженедельно по два часа тренируются.