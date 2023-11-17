В Павлодаре осудили полицейских, пытавшихся обмануть доктора на 50 тыс. долларов

В уголовном суде Павлодара вынесен обвинительный приговор подполковникам, трудившимся в УБОП регионального департамента полиции. Их осудили за незаконные действия в отношении известного павлодарского доктора и владельца частной клиники Николая Онипко, сообщает Zakon.kz.

С него они пытались получить 50 тыс. долларов за избавление от якобы грозившей депортации и лишение имущества за выявленное у доктора двойное гражданство.



Сегодня, 17 ноября 2023 года, судья Орнек Абжапаров огласил приговор, по которому заместитель Управления по борьбе с организованной преступностью признан виновным в совершении покушения на мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, злоупотреблением доверия, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере должностным лицом, с использованием своего положения – ст. 24, ч. 3, ст. 190 ч. 3 п 1.2 УК РК. Ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Старший уполномоченный УБОП признан виновным по аналогичной статье, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, также с отбыванием в колонии средней безопасности.

Будет наказана и оказавшаяся на скамье подсудимых администратор автомойки – за посредничество в покушении на совершение этого уголовного правонарушения. Несмотря на ее доводы о помощи оказавшемуся в беде доктору, женщину приговорили к 3 годам лишения свободы.

Всем троим пожизненно запрещено работать на госслужбе, в Нацбанке и финансовых институтах.

"Лишить Б. и К. специального звания "подполковник", – заключил Орнек Абжапаров.

В марте 2023 года полицейские пришли в клинику к Николаю Онипко. Замначальника УБОП сообщил, что у доктора обнаружено двойное гражданство, и предъявил доказательства. Не имея полномочий на осуществление процедур в области миграционного законодательства, он информировал, что владелец клиники будет депортирован, а его бизнес отойдет государству. За решение вопроса положительно сотрудники УБОП потребовали денежные средства в размере $50 тыс. Также они уговорили знакомую врача повлиять на него. Однако Николай Онипко занялся решением вопроса с двойным гражданством официально, в административном порядке. Но так как звонки с требованием денег не прекращались, он обратился в Департамент КНБ по Павлодарской области.

Подсудимых задержали при получении 10 млн тенге. Заместитель начальника УБОП и женщину вину признали частично, Арман Калыков вину отрицает.

Приговор первой инстанции может быть обжалован.