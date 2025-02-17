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События

Полицейские в Алматы получили условные сроки за пытки в квартире

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции, сотрудник полиции, сотрудники полиции, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 10:59 Фото: polisia.kz
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алматы вынесен обвинительный приговор в отношении двух сотрудников полиции, применивших пытки, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело расследовал спецпрокурор города.

По информации надзорного органа от 17 февраля 2025 года, доказано, что 29 марта 2023 года в квартире родственника одного из виновных сотрудников полиции в отношении доставленного мужчины применили пытки с целью получения от него признательных показаний в совершении кражи чужого имущества.

"В результате противоправных действий полицейских потерпевшему причинены физические страдания. Учитывая процессуальное соглашение о признании вины, приговором суда подсудимым назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно и установлен пробационный контроль. Осужденные лишены специальных званий и права работать на государственной службе", – сообщили в прокуратуре Алматы.

Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, по представлению прокуратуры за отсутствие контроля за деятельностью подчиненных и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены 10 сотрудников полиции, в том числе пять руководителей структурных подразделений.

12 февраля 2025 года в Акмолинской области присяжные заседатели признали экс-сотрудников РГУ "Учреждение №1" Департамента уголовно-исполнительной системы невиновными в применении насилия в отношении заключенных. Однако прокуратура обжаловала это решение.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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