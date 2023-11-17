Оборот компании – 1,3 млрд тенге: производство на мебельной фабрике Шымкента полностью оцифровано

В Шымкенте производство офисной и школьной мебели поставлено на поток. Товар, как рассказывают представители компании, пользуется спросом не только в Казахстане, но и на территории СНГ. Предприятие также производит глянцевые плиты МДФ. Подробнее – в материале корреспондента Zakon.kz.

Столы, кресла, шкафы, мягкую мебель и стеновые панели выпускают на шымкентской фабрике ТОО "Mega Smart". Производство целиком оцифровано. Завод выпускает полуфабричный вариант офисной и школьной мебели в соответствии с мировыми стандартами. Внутренняя кухня мебельной фабрики оказалась намного интереснее, чем кажется на первый взгляд. Процесс создания мебели состоит из нескольких этапов.

"Здесь начинается производство мебели, к нам поступает древесина, мы распиливаем ее до необходимых размеров. После мы этот вариант направляем на другие этапы производства. Мебель уже полностью потом собирают сами заказчики. Мы изготавливаем полуфабричный вариант". Мастер Султанбек Бахытбек

Чтобы готовая мебель была бюджетной и не теряла при этом качество, на предприятии используют станки с числовым программным управлением. Современная техника представляет собой компьютеризированную систему, которая направлена на проведение расчетов и автоматизацию технических операций.

Фото: ТОО "Mega Smart"

Систему можно запрограммировать с внешних носителей или подключить к компьютеру. В нынешнем мире автоматизация производства является не элементом роскоши, а осознанной необходимостью, говорят сотрудники фабрики.

"У нас сначала идет распил древесины, потом клеится ПВХ, только после этого древесина отдается в числовое программное управление, программа полностью орабатывает древесину и расставляет определенные точки. Потом уже идет этап выравнивания овала мебели". Мастер Бексултан Сапаров

Основная роль мастера-оператора числовых программных управлений заключается в обеспечении непрерывной работы станков для производства качественных деталей, соответствующих требуемым стандартам.

Фото: ТОО "Mega Smart"

Сотрудники завода на свою работу не жалуются, говорят, что, помимо управления станком, эта должность также требует навыков принятия решений для поддержания непрерывности производства.

"Это изголовье кровати. На данный момент его фризеруем. Работаю на заводе уже несколько лет. Очень люблю его, моя работа – это чистая романтика. Насчет зарплаты, хотелось бы, конечно, побольше, но я всем доволен и на данный момент устраивает", – делится мастер Азиз Омаров во время работы.

Завод находится в индустриальной зоне Тассай. Здесь трудятся около 100 человек. Предприятие было открыто в рамках проекта "Отандық өндіріс". Главная цель проекта – демонстрация положительного опыта промышленных предприятий Казахстана, улучшение имиджа отечественных товаров и услуг, пропаганда идей внутристрановой ценности, популяризация бизнеса в республике.

"Мы смотрим на нашу возможность. Если нужно будет купить какие-то станки для производства какой-то мебели, мы закупаем. У нас также есть отдел R&D, он занимается исследованием, подготовкой, документацией. Дальше у нас есть технический отдел, который разрабатывает вместе с отделом R&D технические моменты, и весь этот процесс дальше цифровизируется и передается современным станкам для обработки. Дальше уже машина управляет операциями", – пояснил технолог-конструктор Руслан Турмаханов.

На предприятии также создают МДФ-панели. Древесно-волокнистую плиту изготавливают из мельчайших древесных опилок. После опилки протирают, сушат и склеивают.

Фото: ТОО "Mega Smart"

Товар пользуется популярностью не только в Казахстане, но еще и на территории СНГ. Ежегодный оборот составляет 1,3 млрд тенге.







"На склад поступает сырье в виде МДФ-панели, их мы приобретаем в России. После чего она поступает на линию ламинирования, под высоким давлением и температурой наша плита ламинирует саму основу. Наносится лицевая бумага на плиту, после чего подается пресс и под высоким давлением она ламинируется". Исполнительный директор производственной компании Руслан Бабатаев

Проектная мощность завода составляет более 5000 комплектов в год. С 2018 года компания расширила свою деятельность и реализовала проект мебельной фабрики стоимостью 750 миллионов тенге.