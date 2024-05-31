Коррупционный скандал в шымкентской противочумной станции: подробности уголовного дела

В деле о присвоенных бюджетных деньгах на противочумной станции Шымкента поставлена точка. Перед судом предстал не только директор предприятия, но и главный бухгалтер, а также начальник отдела. Подробности дела – в материале корреспондента Zakon.kz.

Главным подозреваемым в деле был руководитель предприятия. Его обвинили сразу по двум статьям: получение взятки и присвоение или растрата вверенного чужого имущества с использованием своего служебного положения.

По материалам дела, в начале 2024 года глава предприятия получил взятку в размере 100 тыс. тенге от своего подчиненного. За эту сумму он готов был продлить трудовой договор. Поступок руководителя борцы с коррупцией не оценили и завели против него дело. Обоих задержали во время передачи денег.

В ходе досудебного расследования обнаружились и другие нарушения. Второй эпизод дела связан с растратой бюджетных денег. Как выяснилось, руководитель шымкентской противочумной станции вместе с главным бухгалтером присвоили бюджетные деньги – чуть больше 2 млн тенге. В материалах дела указано, что они отправляли в командировку сотрудников... на бумаге.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Вину они признали в ходе следствия и судебного разбирательства. Суд с учетом признания вины и смягчающих обстоятельств назначил им наказание в виде штрафа", – рассказал корреспонденту Zakon.kz обстоятельства уголовного дела судья Межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Сабит Туреханов.

Фигурирует в коррупционном скандале и взяткодательница. На скамье подсудимых оказалась руководитель отдела. В суде рассказали, что она пыталась устроить на работу (дезинфектором) на противочумную станцию Отырарского района свою знакомую. Причем, по материалам дела, все переговоры с главой шымкентского предприятия велись по телефону.

"Она передала взятку своему руководителю, чтобы устроить на работу другого человека, 100 тыс. тенге", – объяснил Сабит Туреханов.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

В суде глава шымкентской противочумной станции и главный бухгалтер полностью признали свою вину и раскаялись, что не скажешь о взяткодательнице. Последняя заявила, что к ней были применены недозволенные методы следствия со стороны сотрудников Антикора. Утверждала, что признательные показания дала под психологическим давлением и она звонила шефу, чтобы просто узнать курс доллара.

В итоге все трое участников коррупционного скандала отделались штрафом. Экс-руководитель приговорен к штрафу в 24 млн тенге, 22 млн тенге обязан заплатить бывший главбух, кроме того, они вернули все присвоенные средства в доход государства. Взяткодательница приговорена к 15-кратному штрафу – это 1,5 млн тенге.

Похожий коррупционный скандал разгорелся в Шымкенте в марте 2024 года. Главного врача и бухгалтера Туркестанского областного роддома №1 суд признал виновными в получении взятки и растрате вверенного имущества. Перед судом также предстал взяткодатель и бизнесмен в одном лице, а также четвертый участник дела. Им оказался предприниматель, его признали виновным в хищении чужого имущества.