Важные напоминания от МВД: как избежать трагедий при сильных морозах

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Сегодня, 5 ноября 2024 года, пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) выступила с обращением к казахстанцам. В ведомстве призывают граждан страны соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что сильные морозы могут способствовать увеличению количества техногенных пожаров. "Настоятельно рекомендуем не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности. Также автовладельцам напоминаем об опасности обогрева автомобилей с помощью открытого огня". Пресс-служба МВД РК Кроме того, опубликован список правил пожарной безопасности, которые помогут избежать неприятностей в вашем доме: своевременно очищайте дымоходы и ремонтируйте печи;

не эксплуатируйте неисправные отопительные приборы и газовое оборудование;

не оставляйте детей одних без присмотра взрослых. "Не игнорируйте правила пожарной безопасности. Обо всех происшествиях просим сообщать по телефонам 101 или 102". Старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова Днем ранее, 4 ноября, сообщалось, что с начала 2024 года в Казахстане зарегистрировано более 16 тыс. фактов мелкого хулиганства. 4,5 тыс. правонарушителей арестованы и 7 тыс. оштрафованы на сумму 441 млн тенге. Читайте также От модных показов до гранта в вузе: астанчанка выудила у знакомых миллионы тенге Свыше 4000 добрых дел совершили казахстанцы в рамках общенационального проекта В Уральске при получении взятки задержали председателя городского суда

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