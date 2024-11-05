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Законодательство РК

Важные напоминания от МВД: как избежать трагедий при сильных морозах

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 09:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 5 ноября 2024 года, пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) выступила с обращением к казахстанцам. В ведомстве призывают граждан страны соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что сильные морозы могут способствовать увеличению количества техногенных пожаров.

"Настоятельно рекомендуем не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности. Также автовладельцам напоминаем об опасности обогрева автомобилей с помощью открытого огня".Пресс-служба МВД РК

Кроме того, опубликован список правил пожарной безопасности, которые помогут избежать неприятностей в вашем доме:

  • своевременно очищайте дымоходы и ремонтируйте печи;
  • не эксплуатируйте неисправные отопительные приборы и газовое оборудование;
  • не оставляйте детей одних без присмотра взрослых.
"Не игнорируйте правила пожарной безопасности. Обо всех происшествиях просим сообщать по телефонам 101 или 102".Старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова

Днем ранее, 4 ноября, сообщалось, что с начала 2024 года в Казахстане зарегистрировано более 16 тыс. фактов мелкого хулиганства. 4,5 тыс. правонарушителей арестованы и 7 тыс. оштрафованы на сумму 441 млн тенге.

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МВД РК Казахстан 2024 год Пожары Полиция Электроэнергия
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