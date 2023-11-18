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Илон Маск пообещал подать "термоядерный иск" против нескольких компаний

Илон Маск заявил, что подаст "термоядерный иск" против Media Matters и других компаний после того, как крупные американские компании приостановили свою рекламу на его сайте в социальной сети из-за опасений по поводу антисемитизма, сообщает Zakon.kz.

Организация по надзору за СМИ Media Matters заявила, что обнаружила, что корпоративная реклама IBM, Apple, Oracle и Xfinity компании Comcast размещалась рядом с антисемитским контентом, в том числе с восхвалением Адольфа Гитлера и нацистов.

Это привело к тому, что ряд крупных компаний в сфере технологий и средств массовой информации объявили, что откажутся от своей рекламы . В него также входили Warner Brothers, Paramount и Disney.

"В понедельник откроется судебный процесс, X Corp подаст термоядерный иск против Media Matters и ВСЕХ, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию", — сказал Маск в сообщении на X, ранее известном как Twitter.

В среду Маск согласился с публикацией в которой утверждается, что евреи разжигают ненависть к белым людям, заявив, что пользователь, ссылавшийся на теорию заговора о "великой замене", говорил "настоящую правду".

Белый дом присоединился к протестам против твита Маска в пятницу, назвав его "отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти".

Ранее стало известно, что Apple приостановил свою рекламу на площадке Х после того, как Илон Маск поддержал антисемитский пост. Ранее от размещения рекламы на площадке отказался крупнейший производитель программного обеспечения IBM.

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