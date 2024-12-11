Спасатели обратились к жителям Астаны с важным заявлением

Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны 11 декабря обратился к жителям и гостям столицы с важным заявлением в связи с непогодой, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 12 декабря в Астане ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью и утром с порывами до 23 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий, чтобы избежать травм и несчастных случаев при сильном ветре, ДЧС Астаны просит соблюдать следующие меры безопасности:

при усилении ветра следует ограничить выход из зданий (оставайтесь в помещениях по возможности); взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или в магазинах;

не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

очень опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам; держитесь подальше и не оставляйте автотранспорт от гнилых и старых деревьев.

Дали спасатели и рекомендации о том, как вести себя при сильном морозе:

необходимо постоянно двигаться, нельзя стоять на одном месте и уж тем более садиться на снег или холодные предметы, особенно опасны металл и бетон;

не выходите на мороз голодными, выделите время на перекус. Возьмите термос с горячими напитками; забудьте про вредные привычки, не употребляйте алкоголь;

выбирайте обувь на толстой подошве;

закрывайте конечности и открытые участки тела;

надевайте теплую, многослойную одежду и используйте термобелье.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните на номера "101" и "112".

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в республике в четверг, 12 декабря. Подробнее можно узнать здесь.