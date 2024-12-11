#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
508.05
534.82
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
508.05
534.82
5.06
События

Спасатели обратились к жителям Астаны с важным заявлением

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 18:38 Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны 11 декабря обратился к жителям и гостям столицы с важным заявлением в связи с непогодой, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 12 декабря в Астане ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью и утром с порывами до 23 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий, чтобы избежать травм и несчастных случаев при сильном ветре, ДЧС Астаны просит соблюдать следующие меры безопасности:

  • при усилении ветра следует ограничить выход из зданий (оставайтесь в помещениях по возможности); взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;
  • если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или в магазинах;
  • не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • очень опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам; держитесь подальше и не оставляйте автотранспорт от гнилых и старых деревьев.

Дали спасатели и рекомендации о том, как вести себя при сильном морозе:

  • необходимо постоянно двигаться, нельзя стоять на одном месте и уж тем более садиться на снег или холодные предметы, особенно опасны металл и бетон;
  • не выходите на мороз голодными, выделите время на перекус. Возьмите термос с горячими напитками; забудьте про вредные привычки, не употребляйте алкоголь;
  • выбирайте обувь на толстой подошве;
  • закрывайте конечности и открытые участки тела;
  • надевайте теплую, многослойную одежду и используйте термобелье.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните на номера "101" и "112".

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в республике в четверг, 12 декабря. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Назарбаев Университет прокомментировал результаты государственного аудита
События
18:32, Сегодня
Назарбаев Университет прокомментировал результаты государственного аудита
Метель и сильный ветер: какая погода ждет казахстанцев в четверг
События
18:14, Сегодня
Метель и сильный ветер: какая погода ждет казахстанцев в четверг
В 2,8 раза увеличились темпы обновления техники благодаря субсидиям в АПК
События
17:53, Сегодня
В 2,8 раза увеличились темпы обновления техники благодаря субсидиям в АПК
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: