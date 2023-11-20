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В Актау арестовали главу отдела образования

В Актау арестовали главу отдела образования Фото: freepik
Антикоррупционной службой по Мангистауской области вскрыта коррупционная схема необоснованного обогащения в сфере образования. В результате следственно-оперативных мероприятий был задержан руководитель отдела образования Актау, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении Антикоррупционной службы за 20 ноября 2023 года, его подозревают в получении взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, перечисление денежных средств и общее покровительство поставщика услуг по обеспечению питанием детей из малообеспеченных семей.

"С санкции суда подозреваемый содержится под стражей. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".Пресс-служба Антикора

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

15 ноября 2023 года в Антикоре озвучили подробности ареста руководителя Управления топливно-энергетического комплекса Астаны. Его подозревают в получении взятки в крупном размере.

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Анастасия Московчук
Антикор Актау
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