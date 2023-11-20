Ерлан Карин перечислил направления президентской стратегии

Год назад Касым-Жомарт Токаев подтвердил мандат народного доверия, получив на внеочередных президентских выборах более 80% голосов избирателей. Об этом напомнил государственный советник РК Ерлан Карин, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что с момента своего переизбрания глава государства последовательно продолжает процесс глубоких и устойчивых реформ, начатый им в 2019 году.

"Сами президентские выборы дали старт избирательному циклу, по итогам которого были переизбраны и существенно обновлены обе палаты Парламента и маслихаты. Три недели назад в Казахстане впервые прошли выборы акимов районов и городов областного значения", – написал Ерлан Карин в Telegram 20 ноября 2023 года.

Таким образом, как отметил госсоветник, демократическая трансформация политической системы Казахстана "неуклонно продвигается вперед".

"Стратегический курс президента Касым-Жомарта Токаева нацелен на синхронное реформирование всех сфер жизни казахстанского общества. Поэтому в своем сентябрьском Послании президент объявил о переходе к новой экономической модели, что подразумевает дальнейшую демонополизацию и диверсификацию экономики, развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, финансового сектора, системную поддержку малого и среднего бизнеса". Ерлан Карин

Также, по его словам, наряду с политическими и экономическими реформами параллельно осуществляются серьезные реформы в социально-гуманитарной сфере, цель которых – формирование нового качества нации через развитие образования, науки и культуры.

"Особо надо отметить, что в течение года начата реализация ключевых инициатив предвыборной платформы президента: проекта "Нацфонд – детям", программы "Ауыл Аманаты", возврата в страну незаконно полученных и выведенных активов". Ерлан Карин

И, в целом, как подчеркнул госсоветник, "все направления президентской стратегии – политика, экономика и идеология – все вместе, образуют единую программу системной модернизации страны".

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О конкретных результатах, достигнутых за год реализации Президентской предвыборной платформы Касым-Жомарта Токаева, ранее рассказали в правительстве. Подробности по ссылке выше.