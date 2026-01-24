Переход к пропорциональному подходу был единогласно поддержан – Ерлан Карин

Государственный советник Ерлан Карин во время первого заседания Комиссии по конституционной реформе напомнил, что на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев обозначил предстоящие политические направления Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Карин продолжил, что были представлены основные подходы, разработанные рабочей группой, для общественного обсуждения.

Отмечено, что предложения выходят за рамки парламентской реформы и охватывают другие разделы Основного закона.

"Глава государства высказал свои позиции и предложения по конституционной реформе. Как известно, президент предложил называть новый Парламент Курултаем. Это инициатива имеет особое значение. Глава государства четко подчеркнул: "В политической системе нашей страны название Курултай следует сохранить как символ особо важного государственного института". На самом деле, новая эпоха с новым полномочием и особым названием Курултая свидетельствует о глубокой исторической традиции парламентаризма на казахской земле". Ерлан Карин

Далее Карин подробно рассказал о новшествах, предложенных рабочей группой в рамках конституционной реформы.

Первое – о количестве депутатов в Курултае.

Этот вопрос вызвал немало дискуссий среди членов рабочей группы.

"Наша конечная цель – создать профессиональный и эффективный Парламент. Учитывая это, рабочая группа пришла к выводу, что в Курултае должно быть 145 депутатов", – уточнил Карин.

Второе – о требованиях к кандидатам в депутаты Курултая.

По этому вопросу также высказывались разные мнения. Некоторые считали, что текущие требования следует оставить без изменений. Другие полагали, что требования необходимо ужесточить.

Согласно действующему закону, граждане старше 25 лет могут быть депутатами Мажилиса. Также они должны проживать на территории страны не менее 10 лет.

Главное, чтобы граждане, желающие служить народу, имели возможность стать народными избранниками. Рабочая группа пришла к мнению, что требования, предъявляемые к депутатам Мажилиса, должны применяться и к Курултаю без изменений.

Дополнительные требования к депутатам Курултая могут быть определены в конституционном законе.

Третье – о системе выборов депутатов Курултая.

Рабочая группа единогласно поддержала переход на полностью пропорциональную систему. Это инициатива, поднятая главой государства в послании в сентябре прошлого года. Тогда президент сказал: "Если будет принято общее решение о создании однопалатного Парламента, я считаю правильным выбирать такой Парламент только по партийным спискам. Это широко распространенная парламентская практика в мире".

Пропорциональная избирательная система способствует развитию кадровой политики партий и укрепляет их институциональную роль. Усиливается ответственность политических сил перед обществом.

Четвертое – о сроке полномочий депутатов Курултая.

Глава государства высказал свою позицию по этому вопросу на заседании Национального курултая в Кызылорде. Он четко отметил: "В новом Парламенте депутаты будут избираться на пятилетний срок". Рабочая группа поддержала эту позицию. Такой срок эффективен с точки зрения обновления состава будущего Курултая и удобен с точки зрения частоты избирательных кампаний.

Материал по теме Эльвира Азимова озвучила ключевые цели и задачи Конституционной реформы

Пятое. По законотворческой деятельности однопалатного Курултая. По этому вопросу также было всестороннее обсуждение. В итоге предлагается внедрить формат, при котором законопроекты будут приниматься по итогам трех чтений.

Поднимался вопрос обеспечения непрерывности законотворческого процесса. Упразднение верхней палаты парламента не должно стать препятствием. Поэтому пока не будет парламента, законотворческая функция переходит президенту.

В период, когда Парламент не функционирует, законодательная функция возлагается на высшее должностное лицо государства – президента. Рабочая группа внесла именно такое предложение.

Шестое – о квотах в Парламенте.

Об этом президент подробно рассказал на заседании Национального курултая. Как отметил глава государства, "президентской квоты" не должно быть.

Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая подчеркнул: "Среди депутатов не должно быть специально назначенных "избранных лиц". Все они должны избираться на общих, равных основаниях". Такой подход обеспечит равные возможности для всех при формировании состава будущего Курултая.

При этом сохраняется партийная квота для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями, поскольку это не парламентская, а партийная квота в рамках партийных списков. Все эти вопросы будут решаться на уровне конституционных законов.

Седьмое – о кворуме голосов в Курултае по вопросам, связанным с деятельностью института президента.

Этот вопрос также был всесторонне обсужден на заседаниях рабочей группы. В итоге было принято решение, что все процедуры, предусмотренные статьей 47 действующей Конституции, могут быть сохранены и в модели будущего Курултая. Это позволит сохранить механизмы сдержек и противовесов. В связи с этим было предложено адаптировать и сохранить действующие конституционные процедуры и соотношение голосов при голосовании в модели Курултая.

Восьмое – о полномочиях Курултая при формировании состава ключевых государственных органов.

Предложения рабочей группы по этому вопросу глава государства озвучил на заседании Курултая в Кызылорде. В условиях перехода к модели однопалатного Парламента при усилении роли законодательного органа особенно важно обеспечить систему сдержек и противовесов. Согласно действующей Конституции, полномочия по формированию состава Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии распределены поровну между Мажилисом, Сенатом и президентом. Теперь было предложено, чтобы все члены этих ключевых государственных органов назначались исключительно с согласия Курултая.

Кроме того, по предложению президента было выдвинуто предложение передать полномочия по избранию всех судей Верховного суда депутатам высшего представительного органа.

Таким образом, Курултай станет авторитетным институтом, формирующим конституционные органы.

"Это – важный шаг на пути укрепления системы сдержек и противовесов между ветвями власти и развития национального парламентаризма. Тем самым рабочая группа пересмотрела полномочия, находившиеся в исключительном ведении Сената. А полномочия Мажилиса было предложено передать Курултаю. Такой подход полностью соответствует концепции "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство". Ерлан Карин

Ранее Карин заявил, что создание Конституционной комиссии – это историческое событие.