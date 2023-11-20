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Кыргызстан приостановил пропуск через погранпереход на границе с Казахстаном

Кыргызстан приостановил пропуск через погранпереход на границе с Казахстаном Фото: gov.kz
В Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана приняли решение о приостановке пропуска через погранпереход на границе с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 ноября 2023 года в Telegram-канале ГКНБ КР.

"В связи с обновлением Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ) сегодня, 20 ноября, с 13:30 до 15:00 в пункте пропуска "Ак-Жол-автодорожный", расположенном на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов", – сообщили в Управлении информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ КР.

Ранее сообщалось о скоплении фур на кыргызско-казахстанской госгранице. Причину заторов объяснили в Погранслужбе ГКНБ КР. Подробнее по ссылке.

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