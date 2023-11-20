Почему на границе Казахстана и Кыргызстана снова скопились фуры
Как отметили в Управлении информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ КР, в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы зафиксировано скопление транспортных средств и грузов.
"По состоянию на 11:00 20 ноября 2023 г. в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный" находятся 500 грузовых автомашин", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГКНБ 20 ноября 2023 года.
За прошедшие сутки из Кыргызстана в Казахстан выехали 280 автомашин.
"Скопление грузовых транспортных средств в пункте пропуска является сезонным и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления из Кыргызской Республики. При этом грузовые транспортные средства с животными и скоропортящейся продукцией пересекают пункт пропуска вне очереди", – подчеркнули в Погранслужбе ГКНБ КР.
Также отмечается, что как со стороны Погранслужбы ГКНБ КР, так и со стороны Погранслужбы КНБ РК "ограничений для грузовых транспортных средств не имеется".
"Все пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую государственную границу функционируют в штатном режиме", – добавили в Погранслужбе ГКНБ КР.
Отметим, что на казахстанско-кыргызской госгранице периодически скапливаются фуры. К примеру, в конце лета 2023 года ожидали пропуска более 370 фур. Тогда глава Минфина Ерулан Жамаубаев предположил, что причиной всему могла быть операция по задержанию наркотических средств.
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