Хорошая новость для туристов: на границе Казахстана и Кыргызстана продлили часы работы КПП

На кыргызско-казахстанской границе временно увеличили время работы пункта пропуска "Каркыра-автодорожный". Об этом Zakon.kz сообщили в Государственной пограничной службе Кыргызстана.

Известно, что решение принято совместно с казахстанской стороной в связи с увеличением пассажиропотока в разгар летнего туристического сезона:

"С 21 июля по 31 августа 2026 года пункт пропуска будет работать ежедневно с 08:00 до 21:00 по бишкекскому времени".

В пограничной службе отметили, что продленный график позволит создать более комфортные условия для пересечения государственной границы в период повышенного спроса.

Международный автомобильный пункт пропуска "Каркыра-автодорожный" расположен в Тюпском районе Иссык-Кульской области и предназначен для пропуска граждан и транспортных средств через кыргызско-казахстанскую границу.

10 июля 2026 года стало известно, что два пункта пропуска на границе с Узбекистаном будут работать круглосуточно. Об этом можно узнать по этой ссылке.