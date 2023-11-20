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Аким Астаны о стоимости меню школьного питания: Даю слово, будет 700 тенге

Казахстан Астана школа питание меню аким Женис Касымбек Фото: Zakon.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с предпринимателями 20 ноября 2023 года заявил, что планируется повысить стоимость меню школьного питания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече с акимом предприниматели подняли вопрос о повышении стоимости школьного питания на одного ребенка. По словам бизнесменов, сегодня стоимость питания на одного ребенка составляет 580 тенге, с учетом НДС. Эта сумма едва покрывает себестоимость набора продуктов питания и не учитывает расходы поставщиков на эксплуатацию, зарплаты и другие.

Аким столицы отметил, что сейчас идет работа по повышению суммы на школьное питание на одного ребенка.

"Вы нас тоже должны понять, мы будем стараться это сделать. Я даю вам слово, что сейчас примерно 700 тенге за одного ребенка будет, а в дальнейшем, в течение года, расчеты покажут".Женис Касымбек

По его словам, уже проводятся расчеты нового школьного меню. Но градоначальник предупредил, что бюджет не безграничен.

"Вы понимаете, бюджет в городе же один. Это очень важный вопрос. Возможно, один из самых важнейших. Но строительство детских садов тоже важно, строительство школ – тоже важный вопрос, тепло и воду тоже надо давать, но бюджет один. Поэтому, подтягивая эту сторону, открываем ту". Женис Касымбек

В свою очередь руководитель Управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев сообщил, что новое меню уже в разработке, и его предварительная стоимость составляет 697 тенге.

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