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Служебное расследование начали в отношении скандально известной Лауры Мырзагали

Служебное расследование начали в отношении скандально известной Лауры Мырзагали Фото: Zakon.kz
Скандально известную Лауру Мырзагали отстранили от исполнения обязанностей медицинского директора Талгарской центральной районной больницы (ЦРБ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram медучреждения.

"Доверительная управляющая A-Class Medical объявляет об отстранении от исполнения обязанностей медицинского директора Мырзагали Л. М. в связи с начатым служебным расследованием. Решение принято на основе доводов и материалов, представленных на публичных страницах местных интернет-сообществ", – говорится в сообщении, опубликованном 20 ноября 2023 года.

Цель отстранения – обеспечение беспристрастности расследования незаконных действий в отношении медицинских сотрудников Талгарской ЦРБ.

"Комиссия, созданная для проведения служебного расследования, осуществит анализ представленных фактов и обстоятельств. Управляющая компания гарантирует соблюдение принципов объективности и справедливости в ходе расследования", – следует из сообщения.

Сотрудников Талгарской ЦРБ попросили "сохранять спокойствие и воздерживаться от высказываний в средствах массовой информации и социальных сетях до завершения расследования".

Весной 2022 года Лауру Мырзагали отстранили от должности руководителя Управления общественного здоровья Алматы в связи с жалобами на ее недостойное поведение в общении с сотрудниками. Ее обвинили в том, что она позволяет себе разговаривать с коллегами на повышенных тонах и выборочно относится к сотрудникам. Эти моменты были зафиксированы на видео.

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