Служебное расследование начали в отношении скандально известной Лауры Мырзагали

Скандально известную Лауру Мырзагали отстранили от исполнения обязанностей медицинского директора Талгарской центральной районной больницы (ЦРБ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram медучреждения.

"Доверительная управляющая A-Class Medical объявляет об отстранении от исполнения обязанностей медицинского директора Мырзагали Л. М. в связи с начатым служебным расследованием. Решение принято на основе доводов и материалов, представленных на публичных страницах местных интернет-сообществ", – говорится в сообщении, опубликованном 20 ноября 2023 года.

Цель отстранения – обеспечение беспристрастности расследования незаконных действий в отношении медицинских сотрудников Талгарской ЦРБ.

"Комиссия, созданная для проведения служебного расследования, осуществит анализ представленных фактов и обстоятельств. Управляющая компания гарантирует соблюдение принципов объективности и справедливости в ходе расследования", – следует из сообщения.

Сотрудников Талгарской ЦРБ попросили "сохранять спокойствие и воздерживаться от высказываний в средствах массовой информации и социальных сетях до завершения расследования".

Весной 2022 года Лауру Мырзагали отстранили от должности руководителя Управления общественного здоровья Алматы в связи с жалобами на ее недостойное поведение в общении с сотрудниками. Ее обвинили в том, что она позволяет себе разговаривать с коллегами на повышенных тонах и выборочно относится к сотрудникам. Эти моменты были зафиксированы на видео.

Материал по теме В Агентстве по делам госслужбы объяснили новое назначение ранее уволенной Лауры Мырзагали

В феврале 2023 года стало известно, что Лаура Мырзагали устроилась на работу в одну из крупных больниц Алматинской области. Тогда в Департаменте Агентства РК по делам госслужбы Алматы объяснили новое назначение экс-главы УОЗ Алматы. Подробности по ссылке выше.