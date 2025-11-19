#АЭС в Казахстане
События

Токаев поставил перед главой Минсельхоза задачи по продовольственной безопасности страны

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 15:00 Фото: akorda.kz
19 ноября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства заслушал доклад об итогах развития аграрного сектора за 10 месяцев 2025 года.

"Министр доложил, что за отчетный период наблюдается положительная динамика по ключевым макропоказателям. Объем производства сельскохозяйственной продукции достиг 8,1 трлн тенге, рост составил 5,4% к уровню прошлого года. Производство продуктов питания увеличилось на 9%, достигнув 3,1 трлн тенге. Экспорт агропродукции за этот срок вырос до 4,7 млрд долларов", – говорится в отчете.

Президенту также рассказали о принятых за последние два года мерах по улучшению ситуации в агропромышленном комплексе: введены прямые кредиты под 5% на пополнение оборотных средств и лизинг сельхозтехники.

По поручению главы государства финансирование АПК увеличено до 1 трлн тенге, из которых 250 млрд тенге направлены на льготный лизинг сельскохозяйственной техники. В 2025 году приобретено свыше 25 тысяч единиц техники, что позволило снизить степень износа парка с 90% до 70%.

Также в соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева будет принят Комплексный план по развитию животноводства.

"В рамках цифровизации отрасли выполняется задача по созданию единой цифровой экосистемы "е-АПК", которая объединит процессы субсидирования, управление земельным фондом, растениеводство, животноводство и рыбоводство в едином цифровом контуре с интеграцией всех государственных информационных систем".Акорда

В завершение президент обозначил необходимость качественной реализации поручений по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса, данных на втором Форуме работников сельского хозяйства. Глава государства также поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности отрасли и укрепление продовольственной безопасности страны.

Касым-Жомарт Токаев также принял министра внутренних дел Ержана Саденова, который доложил о криминогенной обстановке в стране.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
