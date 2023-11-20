За 9 месяцев в Шымкенте газифицировали 6 населенных пунктов

В Шымкенте полным ходом идут работы по обеспечению населения природным газом. По итогам 9 месяцев 2023 года завершены строительные работы газопроводных сетей. Об этом рассказали в управлении энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента, сообщает Zakon.kz.

С начала года в микрорайонах Туран, Бозарык, Асар-2, Сауле, Актас-1 и Аргымак ведутся строительные работы по прокладке газопровода. В итоге 5 085 абонентов получат возможность подключиться к природному газу.

Также до конца года планируется обеспечить природным газом еще 1 120 абонентов микрорайонов Актас-2, Акжар и Нуртас. Таким образом, в результате проделанной работы в текущем году ожидается рост обеспечения населения города Шымкента природным газом с 94 до 96%.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

В населенном пункте Кайнар булак подрядным учреждением ТОО "Отау Строй" ведутся строительные работы по газификации населенных пунктов города 1-го и 2-го этапов. Эта работа будет полностью завершена в 2024 году, и еще абонента получат доступ к голубому топливу.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

В населенном пункте Кайнар булак подрядным учреждением ТОО "Отау Строй" ведутся строительные работы по газификации населенных пунктов города 1-го и 2-го этапов. Эта работа будет полностью завершена в 2024 году, и еще 14 403 абонента получат доступ к голубому топливу.

По данным управления энергетики и инфраструктурного развития города Шымкента, для газоснабжения 716 абонентов в населенном пункте "20 лет независимости" ТОО "Бирлик" разработана проектно-сметная документация и подана бюджетная заявка на проведение строительных работ. Если будут выделены средства, строительные работы начнутся в 2024 году.

Для подключения к газу 150 абонентов в населенном пункте Айколь в следующем году будет разработана проектно-сметная документация и подана бюджетная заявка на проведение строительных работ в 2025 году.