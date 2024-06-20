Из моногорода в хаб развития индустрии региона: в Сарани ведется производство шин

На просторах Карагандинской области, в небольшом городе Сарани, который до недавнего времени имел статус моногорода, ведется крупное производство шин.

На просторах Карагандинской области, в небольшом городе Сарани, который до недавнего времени имел статус моногорода, ведется крупное производство шин. Корреспондент Zakon.kz посетил завод, чтобы узнать, как отечественный промышленный гигант готовится завоевывать сердца автолюбителей и местных жителей.

Завод в цифрах:

инвестиции: 520,2 млн долларов (228,8 млрд тенге);

рабочие места: 1125 человек (при выходе на проектную мощность);

начало производства: 2024 год;

рынки сбыта: Республика Казахстан, страны Центральной Азии и Европы.

Строительство завода по производству шин в городе Сарани началось 5 апреля 2021 года. Завод рассчитан на ежегодное производство 3,5 млн шин, а стоимость проекта составила 228,9 млрд тенге, из которых 140 млрд тенге (58%) – прямые иностранные инвестиции.

Фото: Zakon.kz

Производственный процесс охватывает полный цикл: от подготовки сырья до вулканизации и контроля качества. На заводе установлено около 800 единиц оборудования, что позволяет обеспечивать высокий уровень автоматизации и эффективности производства.

Новые рабочие места и возможности для местных жителей

"Регион развивается благодаря открытию этого производства. Завод рассчитан на более тысячи рабочих мест, но на данный момент мы набрали только половину – более 500 человек. В моем цехе сейчас работают 60 человек, но планируем увеличить их число до 130 и более. Мы обучаем персонал прямо на заводе, в основном привлекая местных жителей из Сарани, Караганды и близлежащих регионов. Молодежь активно стремится освоить новые профессии, что создает прекрасные перспективы для развития региона". Руководитель цеха резиносмешения Дархан Аубакиров

На заводе в настоящее время трудятся более 530 сотрудников. К 2024 году планируется увеличить численность до 1125 человек. Средняя заработная плата составляет более 366 тыс. тенге. С момента запуска проекта в 2021 году предприятие оплатило налоги на сумму порядка 7 млрд тенге.

Сотрудники завода прошли обучение и стажировку на шинных заводах в Нижнекамске и Всеволожске. Программы обучения и развития на предприятии помогают сотрудникам совершенствоваться и расти профессионально.

Социальные программы и условия труда

Завод внедрил политику по льготам и компенсациям, обеспечивая бесплатную развозку сотрудников из соседних городов (Караганда, Темиртау, Шахан, Шахтинск, Абай и других), компенсируя 62% расходов на питание и предоставляя материальную помощь по определенным событиям. С апреля 2024 года заработные платы были проиндексированы на 12%. Совместно с акиматом Сарани разрабатывается программа льготного жилья для сотрудников.

Завод также реализует программы поддержки патронажной школы и детей Великой Отечественной войны, а для студентов Саранского колледжа организуются стажировки, что позволяет молодым специалистам получить практический опыт.

Корпоративные мероприятия и забота о сотрудниках

На предприятии регулярно организуются корпоративные мероприятия, включая спортивные турниры и праздничные события. Традиционно сотрудники получают подарки для своих детей к Новому году, создавая атмосферу радости и праздника.

Фото: Zakon.kz

Такие меры направлены на поддержку и развитие каждого сотрудника, создавая условия для комфортной и продуктивной работы. Забота о сотрудниках и их благополучии является ключом к успешному будущему компании.

Открытие кафедры шинного производства

По сообщению директора завода Радия Бурканова, совместно с акиматом промышленники открывают новый учебный центр – кафедру шинного производства. Этот образовательный проект призван обеспечить квалифицированными кадрами не только завод, но и всю шинную промышленность региона. В учебном центре обучают всем аспектам производства шин, начиная с теории и заканчивая практическими занятиями, на современном оборудовании завода. Кафедра уже начала прием студентов, обеспечивая будущее производство молодыми и перспективными специалистами.

Фото: Zakon.kz

Обучение молодежи на заводе

На данный момент молодые люди проходят обучение полного цикла на заводе, получая уникальные навыки и опыт в реальных производственных условиях. Программа обучения включает в себя не только теоретические знания, но и практические навыки, что позволяет будущим специалистам сразу же влиться в рабочий процесс. Это значительно ускоряет их адаптацию и способствует повышению производительности труда. Молодые сотрудники отмечают высокий уровень подготовки и поддержку со стороны опытных наставников.

Вдохновение и улучшение условий жизни

Новые условия труда и перспективы, которые предлагает завод, настолько вдохновляют местных жителей, что родители молодых специалистов следуют за своими детьми, стремясь улучшить свои условия жизни. Они видят в новом производстве не только возможность для своих детей, но и для себя, осознавая, что завод предоставляет стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Это приводит к общему улучшению социально-экономической ситуации в регионе, создавая благоприятные условия для роста и развития всей местной общины.