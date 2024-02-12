Двум подросткам вынесли приговор за жестокое убийство таксиста в Алматы

Суд присяжных в Алматы вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних, которых обвиняли в убийстве водителя такси в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы 12 февраля, судья при участии коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу об убийстве таксиста в Алматы.

На скамье подсудимых были двое несовершеннолетних, которых обвиняли по трем статьям Уголовного Кодекса (ст. 99 ч. 2 п. 7, 8, ст. 200 ч. 2 п. 1, ст. 188 ч. 2 п.1). Суд установил, что летом 2023 года подсудимые вызвали такси из Шымкента в Алматы. Добравшись до места назначения, они отказались платить водителю 40 тысяч тенге и по предварительному сговору убили его.

"Установлено, что подсудимые нанесли водителю множество ударов ножом, от которых он скончался на месте. Далее подсудимые угнали автомобиль потерпевшего и похитили его мобильный телефон стоимостью 80 тысяч тенге", – подчеркнули в суде.

Сторона обвинения просила назначить подсудимым десять лет лишения свободы. Сами несовершеннолетние не признали вину. Их юный возраст суд рассматривал как смягчающее обстоятельство.

"Приговором суда присяжных подсудимые признаны виновными в противоправном умышленном причинении смерти человеку (по ст. 99 ч.1 УК), и им назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. Приговор не вступил в законную силу", – сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что в конце 2023 года двое рецидивистов пытались взять в заложники таксиста в Алматы.