Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Электростанция в поселке Жамбылской области: Сенат ратифицировал соглашение с Францией

Казахстан электростанция Мирный Фото: pixabay
Сенаторы одобрили законопроект по ратификации специального соглашения между правительствами Казахстана и Франции о сотрудничестве в сфере борьбы с глобальным потеплением. В рамках соглашения планируется строительство электростанции в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает реализацию проекта "Мирный" – строительство и эксплуатация гибридной электростанции, использующей энергию ветра общей мощностью 1ГВт, в районе пос. Мирный Жамбылской области.

"Реализация данного проекта позволит продолжить развитие сектора возобновляемых источников энергии, достичь целевых индикаторов, а также сократить ежегодные выбросы углекислого газа не менее чем на 2 млн тонн. Проект "Мирный" позволит создать до 250 постоянных рабочих мест, 2500 временных рабочих мест и привлечь порядка 820 млрд тенге инвестиций".Заключение Сената

Ожидаемым результатом ратификации соглашения станет реализация международно-правовых обязательств Республики Казахстан по универсальным международным договорам в области борьбы с изменением климата в рамках системы ООН. Это соглашение Касым-Жомарт Токаев подписал на саммите в Дубае.

Читайте также

Советские секретные изобретения: Сенат ратифицировал протокол
Советские секретные изобретения: Сенат ратифицировал протокол
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
Жадра Жулмухаметова
Сенат Парламента РК Казахстан Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Депутат о контроле мобильных переводов
Депутат о контроле мобильных переводов: Предприниматели едва сводят концы с концами
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: