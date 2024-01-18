Электростанция в поселке Жамбылской области: Сенат ратифицировал соглашение с Францией

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Сенаторы одобрили законопроект по ратификации специального соглашения между правительствами Казахстана и Франции о сотрудничестве в сфере борьбы с глобальным потеплением. В рамках соглашения планируется строительство электростанции в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает реализацию проекта "Мирный" – строительство и эксплуатация гибридной электростанции, использующей энергию ветра общей мощностью 1ГВт, в районе пос. Мирный Жамбылской области. "Реализация данного проекта позволит продолжить развитие сектора возобновляемых источников энергии, достичь целевых индикаторов, а также сократить ежегодные выбросы углекислого газа не менее чем на 2 млн тонн. Проект "Мирный" позволит создать до 250 постоянных рабочих мест, 2500 временных рабочих мест и привлечь порядка 820 млрд тенге инвестиций". Заключение Сената Ожидаемым результатом ратификации соглашения станет реализация международно-правовых обязательств Республики Казахстан по универсальным международным договорам в области борьбы с изменением климата в рамках системы ООН. Это соглашение Касым-Жомарт Токаев подписал на саммите в Дубае. Читайте также Советские секретные изобретения: Сенат ратифицировал протокол Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете

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