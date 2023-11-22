В Астане дороги и тротуары посыпают песко-соляной смесью

В столице наблюдается ухудшение погодных условий, в том числе порывистый ветер и гололед. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме и принимают все меры по предотвращению образования наледи на дорогах, передает официальный сайт городского акимата.

В связи с неустойчивыми погодными условиями, перепадами температур и обильными осадками на улице образуется гололед.



Для комфортного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью.

С утра 22 ноября в снегоуборочных работах в столице задействовано более двух тысяч дорожных рабочих и почти тысяча единиц спецтехники.

В первую очередь ведется очистка дорог по центральным улицам, маршрутам пассажирского транспорта, остановок и тротуаров.





Вместе с тем призываем жителей и гостей столицы соблюдать правила безопасности при гололедице и быть осторожными при передвижении на улице.