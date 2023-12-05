Как коммунальщики борются с непогодой в Астане

В столице наблюдается ухудшение погодных условий, в том числе порывистый ветер и гололед. Об этом 5 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Власти заверили, что коммунальные службы города работают в усиленном режиме и принимают все меры по предотвращению образования наледи на дорогах, передает официальный сайт городского акимата.

В связи с крайне неустойчивыми погодными условиями, обильными осадками в виде дождя и перепадами температур, на улицах образуется гололед.

Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются песко-соляной смесью.

По данным РГП "Казгидромет", в Астане 5 декабря ожидаются метель, гололед, усиление ветра с порывами до 23 м/с.

"В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев", – добавили в пресс-службе столичного акимата.

Также сообщается, что в связи с ухудшением погодных условий (гололед) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.

"CTS призывает всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут. Обращаемся ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения". ТОО "City Transportation Systems"

Отметим, что диспетчерская служба CTS следит за движением общественного транспорта в городе в онлайн-режиме.

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