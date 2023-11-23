Акимат ЗКО отреагировал на слухи об аренде земли китайским инвестором

В акимате Западно-Казахстанской области прокомментировали сообщение о площади участка земли под аренду китайским инвесторам, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяют фейковую информацию о землях, которые планируют сдать в аренду в Западно-Казахстанской области.

Утверждается, что это якобы 100 тысяч квадратных километров земли.

Это сообщение Stopfake.kz прокомментировали в акимате ЗКО.

"Ни о каких 100 тысячах квадратных километров речи не идет. При этом вопрос сдачи земли в аренду иностранным инвесторам не стоит, более того, согласно Земельному кодексу, продажа земли иностранным лицам запрещена", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp казахстанцы распространяют рассылку-предупреждение о некоем вредоносном файле, который якобы может "взломать телефон за 10 секунд". Это фейк.