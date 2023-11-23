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Смаилов прокомментировал слухи об аренде земли в ЗКО китайским инвестором

Смаилов прокомментировал слухи об аренде земли в ЗКО китайским инвестором Фото: freepik
Премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах Сената 23 ноября рассказал, могут ли передать в аренду земли в Западно-Казахстанской области китайцам. Такие опасения высказывают жители региона, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Казнете распространяют информацию о землях, которые якобы планируют сдать в аренду в Западно-Казахстанской области. При этом утверждается, что речь идет якобы о 100 тысяч квадратных километров земли. Представители СМИ поинтересовались позицией премьер-министра по данному вопросу. 

Алихан Смаилов в ответ напомнил, что в Земельном кодексе Казахстана написано, что иностранцам, иностранным компаниям или казахстанским компаниям с иностранным участием давать в аренду или на пользование земли сельхозназначения запрещено.

"Такая возможность есть только у казахстанцев. Поэтому такой вопрос не рассматривается и не будет рассматриваться. Эта наша позиция и по этому вопросу глава государства также давал четкий ответ", – резюмировал премьер-министр.

23 ноября в акимате Западно-Казахстанской области отреагировали на слухи об аренде земли китайским инвестором.

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