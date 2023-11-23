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Нурлан Уранхаев ответил на вопрос об отоплении: Гарантирую, что мы будем с теплом

Казахстан Абай область тепло аким гарантии Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК аким области Абай Нурлан Уранхаев сообщил, что регион полностью готов к отопительному сезону и проблем быть не должно, сообщает корреспондент Zakon.kz.  

Комментируя вопрос, может ли аким гарантировать, что жители области Абай будут с теплом в нынешнем отопительном сезоне, Нурлан Уранхаев ответил утвердительно. 

"Я гарантирую. Если вы это хотите от меня услышать. Гарантирую, что мы будем с теплом". Нурлан Уранхаев

По словам главы региона, тепло в дома жителей области Абай подключили в середине октября. Сейчас никаких внештатных ситуаций не наблюдается. 

"Что касается отопительного сезона. Мы к отопительному сезону полностью готовы, как и планировали. Начиная с 12 октября до 15 октября, полностью подключили все социальные объекты, объекты жилья. И говорить о том, что я могу гарантировать (безаварийное прохождение отопительного сезона - Прим. ред) или не гарантировать, естественно, мы для этого здесь и находимся, чтобы подойти к нему полной боевой готовности. Но еще раз повторюсь, это железо, оно может ломаться, ржаветь, может еще что-то происходить. Поэтому, конечно, допустить, этого мы не можем. Мы постоянно работаем. Надеюсь, что, опять-таки, не хочу забегать вперед и боюсь сглазить, но я надеюсь, что все должно быть хорошо". Нурлан Уранхаев

Он подчеркнул, что решению системных вопросов инфраструктурного характера в регионе уделяется особое внимание. Один из важнейших вопросов - теплоснабжение. 

"На правом берегу города Семей имеется дефицит тепловой энергии в 125 Гкал. В целях увеличения тепловой мощности на 40 Гкал завершены реконструкция котельных "Габбасова" и "Центр". Оставшийся дефицит составляет 85 Гкал. Износ тепловых сетей является одной из главных проблем отрасли. Общая протяженность сетей в области составляет 464,5 км, их средний износ - 68%. Порядка 279 километров линии подлежат реконструкции".  Нурлан Уранхаев

В текущем году завершены плановые работы по ремонту, реконструкции тепловых сетей и источников на 24 млрд тенге.

Также, по поручению главы государства разрабатывается технико-экономического обоснования строительства ТЭЦ-3. Работу планируется завершить до конца текущего года.

Ранее аким сообщил о том, сколько в области Абай будет построено школ и больниц. В январе 2023 года правительство Казахстана приняло Комплексный план социально-экономического развития области Абай. Документ направлен на повышение качества жизни и благосостояния населения.

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Абайская область Уранхаев Нурлан Казахстан
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