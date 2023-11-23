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Свыше 7 тысяч детей в Алмалинском районе охвачены бесплатными секциями и кружками

Свыше 7 тысяч детей в Алмалинском районе охвачены бесплатными секциями и кружками Фото: pexels
Дети посещают бесплатные секции в рамках программы Damu Bala. Об этом на брифинге РСК Алматы сообщил аким Алмалинского района Айдар Жакибаев.

Стоит отметить, что в рамках децентрализации в районные акиматы были переданы функции по финансированию спортивных секций и творческих кружков для детей и юношества.


"С апреля по декабрь 2023 года было выделено 1,2 млрд тенге, что позволило охватить более 7 тысяч детей, из них около 4 тысяч спортивными, и более 3 тысяч творческими секциями".Айдар Жакибаев

В реализации программы Damu Bala участвуют 106 поставщиков по 211 направлениям кружков и секций (66 спортивных, и 145 творческих).

В завершении глава района отметил, учитывая популярность данной программы и пользы для детей, в следующем году объем бюджетных средств будет увеличен для большего охвата детей.

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