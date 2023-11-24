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Тест: хорошо ли вы знаете историю Казахстана?

Тест: хорошо ли вы знаете историю Казахстана? Фото: e-history; коллаж: Zakon.kz
Республика Казахстан богата историческим и культурным прошлым, которое формировалось на протяжении многих столетий. Каждый этап ввел к независимому государству. Сегодня это одно самых многонациональных государств в Центральной Азии, которое связывает разнообразные культуры и традиции.

Zakon.kz предлагает окунуться в историю и вспомнить важные этапы в становлении суверенного государства.

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