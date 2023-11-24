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Гору желтых карточек предсказали эксперты в матче "Ман Сити" и "Ливерпуля"

Гору желтых карточек предсказали эксперты в матче "Ман Сити" и "Ливерпуля" Фото: Parimatch
Матч "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – это всегда накал борьбы и эмоций. И в 13-м туре АПЛ эти титаны сойдутся вновь, а победитель заберется на первую строчку Лиги. Чего ждать от игры, узнаем у экспертов Parimatch.

"Манчестер Сити"

В Премьер-лиге у "горожан" сейчас все отлично – с возвращением Родри закончилась черная полоса, пошли победы, и команда вернулась на законное 1-е место. Да и в прошлом туре "Сити" хоть и сыграл вничью с "Челси" (4:4), но выдал настоящую классику футбола. И это еще де Брюйне до сих пор не вернулся – не система, а часы!

"Горожане" подходят ко встрече со "скаузерами" без главного оружия: Эрлинг Холанн получил травму лодыжки в матче за сборную. А значит, Пеп Гвардиола вернется к плану Б – ждем комбинационный футбол, заточенный на владение. Аналитики Parimatch считают, что больше 58,5% игры мяч будет у "Сити", и дают на это коэффициент 1.85.

"Ливерпуль"

Система "скаузеров" тоже отлично отлажена: новички адаптировались, эпидемии травм нет, да и прицел у лидеров атаки налажен. Но без казусов все же не обходится – игру с "Лутоном" спас Луис Диас, сравнявший счет на 90+5-й минуте (1:1), а игру с "Тулузой" в Лиге Европы можно описать словами "заяц спал большую часть гонки и проиграл черепахе" (2:3).

Хоть "Ливерпуль" явно уступит "Сити" во владении, атаковать ворота "горожан" он возьмется будь здоров. Да и в последних матчах мяч летит в ворота соперников "скаузеров" по 5-6 раз за игру, хоть частенько он попадает в штангу или ловится вратарем. Вот и в этот раз эксперты уверены, что "Ливерпуль" пробьет в створ ворот "Сити" минимум 4 раза, оценивая такой исход в 1.90.

Аналитика и прогноз

За счет домашнего поля и лидерства в АПЛ "Сити" смотрится фаворитом: 1.71 против 4.40 у "Ливерпуля". Но не стоит забывать одно – "скаузеры" очень неудобны для "горожан" и всегда особенно заряжены на игру с ними. А значит, нас ждет как минимум равная игра, да и, скорее всего, "Сити" выйдет на игру без Холанна.

А вот в чем эксперты Parimatch уверены, так это в большом количестве желтых карточек. Матч очень принципиальный, плюс "скаузеры" хватают "горчичники" почти в каждой игре. Отсюда и идет уверенность в исходе "тотал желтых карточек больше 5.5": коэффициент на него равен 2.25.

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