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"Ливерпуль" пойдёт тараном на ворота "МЮ", считают эксперты

"Ливерпуль" пойдёт тараном на ворота "МЮ", считают эксперты Фото: parimatch.kz
"Ливерпуль" и "Ман Юнайтед" – главные соперники всей АПЛ, и их матч пропускать ну никак нельзя. Разбираемся с экспертами Parimatch, чего же ждать от этой игры.

"Ливерпуль"

У "скаузеров" в АПЛ всё прекрасно: стабильность, хорошая реализация и осечки конкурентов вывели банду Клоппа на 1-е место лиги. Да и в Лиге Европы всё прошло как по маслу – вышли в 1/8, как и ожидалось. Вот что значит, когда в команде нет эпидемии травм.

"Энфилд" – домашнее поле и место силы "Ливерпуля". На родном стадионе эту команду не остановить. А значит, "скаузеры" рванут на ворота "МЮ" с первых минут и будут очень часто (и больно для Онаны) по ним бить. Аналитики Parimatch уверены, что "скаузеры" наиграют минимум на 3 ожидаемых гола (xG), и дают на это 2.07.

"Манчестер Юнайтед"

Мрак, тлен и безысходность – вот что сейчас чувствуют фанаты "красных дьяволов". Да, победа над "Челси" (2:1) была хороша по игре, да и банда тен Хага идёт в АПЛ на 6-м месте, но затем у команды пошла чёрная полоса. Сначала "Юнайтед" без шансов проиграл "Борнмуту" (0:3), а затем было абсолютно безвольное поражение от "Баварии" (0:1) и заслуженный вылет из еврокубков. Продолжатся ли неудачи в воскресенье – увидим в матче.

Расмус Хойлунн феерил за "дьяволов" в Лиге Чемпионов, но на голы в АПЛ так и не расщедрился. И раз уж силы на еврокубки копить уже не нужно, почему бы не забить главному сопернику? Вот и эксперты Parimatch не видят в этом фантастики и дают на гол Хойлунна коэффициент 3.50.

Аналитика и прогноз

"Ливерпуль" – явный фаворит этой игры. Он сильнее, стабильнее и играет дома. Аналитики тоже уверены в победе "скаузеров": 1.32 против 8.70 у "Ман Юнайтед". Но совсем уж мальчиками для битья "красные дьяволы" не будут – уж слишком затянулась у них полоса безволия. Эксперты считают, что "МЮ" не проиграют с разницей больше чем в 2 мяча, и оценивают такой исход в2.05.

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