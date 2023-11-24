Уникальный продукт: сухой саумал производят в Костанайской области

О новых проектах в сфере сельхозпереработки рассказал 24 ноября на брифинге в СЦК аким Костанайской области Кумар Аксакалов, передает Zakon.kz.

Как сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, в Костанайской области начала работу ферма ТОО "S-Agro-Borovskoe" по производству сухого кобыльего молока мощностью 40 тонн продукта в год. При выходе на полную проектную мощность будет создано порядка 100 рабочих мест.



"С вводом фермы в области появился новый уникальный вид продукции, который при длительном хранении не будет терять своих качеств. Благодаря новым современным технологиям, мы можем не только сохранить наследие предков, но и вывести его на новый международный уровень". Кумар Аксакалов

Еще один значимый проект – строительство нового комплекса по производству сыров 10 новых видов с привлечением известного немецкого производителя DMK Deutsches Milchkontor GmbH. Этот проект позволяет нарастить производственные мощности и обеспечить увеличением объемов производства сыров в 1,5 раза по области, и, как следствие – снижение импортозависимости. Стоимость проекта 7,2 млрд. тенге, мощность 2,0 тыс. тонн продукции в год.

С запуском нового завода планируется увеличить долю переработанного молока в области с 46% до 60%. Кроме того, имеется договоренность об экспорте данной продукции в Германию

"Я постоянно поднимаю этот вопрос – к сожалению, многие виды продовольственных продуктов привозятся в нашу страну из-за рубежа. Импортируется молочная продукция, хотя мы сами ее производим. Если мы будем развивать собственное производства мяса и молока, то одновременно и продолжим традиции наших предков, и сможем решить вопросы продовольственной безопасности и безработицы в сельской местности. Мы планируем строительство как минимум десяти молочно-товарных ферм. В этом году уже начато строительство семи из них". Кумар Аксакалов

По информации акима, введение в эксплуатация семи новых промышленных молочных ферм позволит увеличить на 30% производство продукции в организованных хозяйствах и обеспечит дополнительную загрузку молокоперерабатывающих предприятий с 70% до 86%, а также станет дополнительным механизмом по снижению инфляции за счет насыщения рынка дополнительным объемом продукции.

Помимо этого, в Костанае планируется строительство двух заводов по переработке зернобобовых культур, они должны на 100% закрыть потребность в переработке этого вида сырья в регионе.

В проекте участвует крупный турецкий холдинг. Планируется создание предприятий по переработке всех видов зерновых, бобовых и масличных культур. Мощность производства составит порядка 140 тыс. тонн в год, будет создано 100 новых рабочих мест. В перспективе планируется перейти на закуп сырья для переработки и из других регионов Казахстана.