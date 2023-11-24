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Более 1 млн тенге похитил кандидат в автомойщики из кассы предприятия в Караганде

В Караганде молодой человек похили более 1 млн тенге из предприятия, куда хотел устроиться на работу Фото: polisia.kz
Более одного миллиона тенге похитил кандидат в автомойщики из кассы одного из ТОО Караганды, сообщает Zakon.kz.

В Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды обратился директор одного из ТОО, занимающегося обслуживанием автотранспорта. Он сообщил, что неизвестный из кассы предприятия похитил 1 млн 300 тысяч тенге.

В ДП города рассказали, что устанавливая обстоятельства исчезновения немалой суммы, полицейские выяснили, что на территории ТОО в течение 3-4 недель “крутился” некий молодой человек, который планировал устроиться автомойщиком. Но после того, как из кассы предприятия исчезло более 1 млн тенге, юноша перестал появляться.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 18-летнего молодого человека.

Он дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража”.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области злоумышленник украл товар из фуры, пока водитель спал в кабине.

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